Betanzos valora los Caneiros del 18 como los más concurridos en años
Betanzos publicó este miércoles su balance de las últimas fiestas patronales de San Roque, que alcanzaron unas imponentes cifras de afluencia y que tuvieron hitos como el Globo o la primera jira a Os Caneiros –día 18–, “das máis multitudinarias nos últimos anos”, destacó el Ayuntamiento. “Resultados moi satisfactorios”, aseguró la alcaldesa, María Barral, tanto por la alta participación como por la repercusión que tuvieron fuera del municipio, “á marxe da importancia que teñen para a economía local”.
Barral volvió a destacar la importancia del San Roque a nivel autonómico, siendo “claramente un referente do verán en Galicia”, y aludió al Globo como “unha das citas máis agardadas e con maior arraigo entre a veciñanza”, además de causar también sensación entre los turistas que visitan cada año la ciudad.
La regidora tuvo una mención especial para las comitivas de representantes de las fiestas, “parte fundamental da programación”. “Este ano, a representante das festas foi Myriam Arnoso Roca e o pregón correu a cargo de Dolores Vázquez, betanceira recoñecida co galardón á promoción dos valores por parte do Ministerio de Igualdade. No plano infantil, a representante foi Iris Pena Martínez, que contou co pregón infantil da tamén betanceira Carmen Calvo”, dijo.
Para todas las edades
El cartel “pensado para todas as idades” logró miles y miles de personas de afluencia, según la alcaldesa, quien agradeció a formaciones como Panorama, París de Noia, Roi Casal, Grupo Elebé 2.0, Origen, The Cruze, Los Satélites, Os Revenidos, Ortiga o ALGA su entrega en Betanzos. Lamentó que, debido a las malas condiciones meteorológicas, hubiese que cancelar el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, y anunció que se buscará una nueva fecha.
En Os Caneiros hubo menos incidencias que en otras ediciones, subrayó, pero todavía se hace necesaria mucha concienciación sobre la limpieza y el respeto al entorno. “Non pode ser que o chan do campo dos Caneiros aparezca como aparece cada edición, con residuos por todos os rincóns (plásticos, botellas, latas….), con milleiros de quilos de lixo no chan cando hay suficientes depósitos para poder depositalos”, concluyó la regidora.