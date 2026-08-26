Agua, vino, fuegos y mucha música para despedir por todo lo alto las fiestas del San Roque betanceiro

La segunda y última jira a Os Caneiros, una jornada donde los chapuzones y el ‘baño’ en vino volvieron a ser protagonistas Germán Barreiros

Y el San Roque tocó a su fin. Tras doce días de verbenas, espectáculos, actos litúrgicos y romerías, Betanzos dijo ‘hasta 2027’ a sus fiestas patronales, como es habitual, con la segunda jira a Os Caneiros, la sesión de fuegos de artificio en A Ponte Vella y la actuación de la París de Noia.

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As Calexas mostraron un gran ambiente durante el mediodía de este martes, animadas por las charangas NBA y DGT. Después todos se echaron río arriba para llegar al campo, donde también disfrutaron de la sesión de Dj Sebas. Una vez más la seguridad personal de los participantes en la romería fue la principal preocupación del Gobierno local y por ello se estableció un dispositivo especial compuesto por más de cien personas entre voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y personal municipal.

También se colocaron puntos de servicios médicos en A Tolerancia y el propio campo de Os Caneiros y, según los datos del Ejecutivo betanceiro, hubo que atender incidencias como alcoholemias, picaduras, cortes y caídas.

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En unos días se conocerá el balance de este San Roque, que contó con el pregón de Dolores Vázquez, conciertos como el de Ortiga o verbenas con las orquestas Panorama, Los Satélites, Origen o París de Noia, además de jornadas de ‘abarrote’ como la noche del lanzamiento del Globo.

Más agenda

Las fiestas siguen en el área metropolitana y el próximo fin de semana las habrá en Iñás (Oleiros), Curtis, Abegondo, Guísamo (Bergondo), O Castro (Sada), Larín (Arteixo), Vilarmaior, Meirás (Sada), San Vicente de Vigo (Carral), Castro e Laxe (Culleredo), Porzomillos y Mandaio (Oza Cesuras), Xabriño (Curtis) y As Travesas (Carral).

El dúo Azúcar Moreno será el plato fuerte en Xabriño este viernes, día 28, mientras que al día siguiente será el grupo de cumbia argentina Ráfaga el que inaugure los festejos en el núcleo de Curtis. En la comarca coruñesa destacan la sardiñada de Iñás el viernes, la verbena con Olympus en Larín el sábado o la romería popular del San Ramón en Guísamo el día 1.