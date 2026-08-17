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Betanzos

Betanzos vive la noche más mágica del San Roque con el vuelo de su Globo ante 50.000 almas

Sus cuarterones lucían alusiones al eclipse, a las listas de espera del Sergas o al Mundial recién ganado por España

Noelia DíazLucía Tenreiro
Noelia Díaz y Lucía Tenreiro
17/08/2026 01:04
El Globo de Betanzos de 2026 salió a las 00.56 horas
El Globo de Betanzos de 2026 salió a las 00.56 horas
Javier Alborés
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Betanzos vivió ayer su noche más mágica del año, la de San Roque, donde su principal emblema, el Globo, ascendió de nuevo a los cielos. El ‘sucesor’ del aerostato construido hace 151 años por Claudino Pita Pandelo, que alcanza los 50 metros de circunferencia y casi 25 de altura, deslumbró a un público que las autoridades municipales cifraron en 50.000 personas

Casi medio centenar de efectivos entre voluntarios, Protección Civil, Policía Local y Bomberos de Betanzos intervinieron en el dispositivo de seguridad, que comenzó en el inicio de la jornada con cortes y restricciones de tráfico, y otras cincuenta se encargaron de la organización, hinchado y elevación, coordinados por la Fundación Globo de San Roque. 

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El aerostato, que antes de hincharse pesa 140 kilos e inflado puede alcanzar los 2.300 metros cúbicos, es un orgullo para los betanceiros, que se toman cada 16 de agosto como un 31 de diciembre en el que resetean y piden suerte para los próximos meses. 

Como es habitual, a las 23.30 el Globo salió de la iglesia de Santo Domingo para empezar la ceremonia de encendido con ‘chorizos’ –papel apretado en aceite– y ‘pachuzos’ –pequeños haces de paja que se van pasando a los ‘encendedores’ del interior–. Poco a poco, la estructura se fue llenando de aire ante los gritos de júbilo y aplausos de los que presenciaban el espectáculo en primera fila. 

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Pero las primeras ovaciones llegaron cuando el ‘objeto volador’ fue mostrando su enorme diámetro y dejó ver sus cuarterones, con alusiones al eclipse total de Sol del pasado miércoles, a las listas de espera del Sergas o al Mundial recién conquistado por la selección española de fútbol.

Cuando el Globo atravesó el cielo brigantino, a las 00.56 horas, llegaron las reacciones de cada San Roque: vítores, aplausos, “viva Betanzos, viva San Roque”, abrazos y muchas, muchas lágrimas. 

En 2023, Betanzos vivió sus fiestas más tristes en años sin el vuelo del estandarte del municipio, aunque la asociación Lar de Unta lanzó uno simbólico en Santa María do Azougue. 

En 2022, el Globo también se hizo de rogar y, en vez del habitual día 16, voló el 18. 

La persistente lluvia y las rachas de viento impidieron que ascendiese en su gran día y fue una auténtica desilusión para los asistentes, ya que la ciudad brigantina llevaba desde 2019 esperando este ritual –en 2020 y 2021 no se pudo celebrar debido a la pandemia mundial de coronavirus–. 

La alcaldesa, María Barral, pidió en la Función do Voto por la paz y la solidaridad con los más vulnerables. Además, clamó contra las desigualdades sociales, la precariedad laboral, la dificultad del acceso a la vivienda, la violencia de género o la soledad no deseada. 

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