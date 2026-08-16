La Panorama abarrota Betanzos en la antesala a su noche más especial

La orquesta Panorama firmó el primer 'abarrote' de las fiestas del San Roque betanceiro este año, que hoy, domingo 16, vivirán su plato fuerte, el lanzamiento del Globo, el aerostato de papel más grande del mundo.

Nadie quiso perderse la actuación del 'gigante' de las verbenas gallegas, un espectáculo de música, luz, color y acrobacias que hizo las delicias de miles de personas apiñadas en la plaza de los Irmáns García Naveira, rebasando incluso la Porta da Vila.

Público durante la actuación de Panorama en Betanzos JOAQUÍN ABAD

"Que viva Galicia, que viva Betanzos y que viva el Deportivo da Coruña", gritaron los cantantes en el momento en que Panorama recrea la famosa 'casita' de Bad Bunny, logrando la enésima ovación de la noche.

Las callejas y todo el casco histórico local mostraron un ambientazo desde la tarde en lo que fue la antesala perfecta a la noche más especial para Betanzos, la del 16 de agosto, cuando uno de sus símbolos, el Globo de San Roque ideado por Claudino Pita Pandelo, surcará el cielo para dejar atrás los malos augurios.