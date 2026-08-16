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Betanzos

Betanzos llama al sentido común para disfrutar de su noche más especial, la del Globo de San Roque

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/08/2026 04:05
El Globo de Betanzos del 150 aniversario, en 2025
El Globo de Betanzos del 150 aniversario, en 2025
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Betanzos vivirá este domingo su noche más especial del año con el lanzamiento del Globo, evento multitudinario del San Roque y enseña del municipio. Y para velar por la seguridad de los presentes el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de tráfico y atención a la ciudadanía en el que participarán 50 efectivos. Policía Local, Protección Civil y voluntarios trabajarán sin descanso para garantizar que la cita se desarrolle sin incidentes, prestando también mucha atención a las horas previas y posteriores al vuelo del Globo. 

Habrá, por supuesto, cortes y restricciones de la circulación en el centro de la ciudad para facilitar tanto el acceso de los servicios de emergencia como los desplazamientos de los peatones en las zonas de mayor concentración de público. “Para as persoas que se despracen ata Betanzos en vehículo particular habilitaranse distintas zonas de aparcamento, con especial atención aos espazos dispoñibles en O Carregal e Bellavista”, destaca el Ayuntamiento.

Localización de menores

El Ejecutivo brigantino recomienda a los usuarios “planificar os desprazamentos con antelación” y acceder al centro urbano a pie. Cruz Roja y el Ayuntamiento habilitarán un servicio de localización de menores perdidos que estará operativo de 19.00 a 01.00 horas en la plaza Irmáns García Naveira y el Punto Violeta municipal dará información en materia de prevención y sensibilización frente a las violencias machistas –este último estará también operativo el martes, día 18, durante la primera jira a Os Caneiros–. 

Antes de ver al Globo ascender al cielo, la iglesia de Santo Domingo será escenario de la Función do Voto a San Roque (19.30 horas), “unha das cerimonias máis solemnes das festas betanceiras e cuxa orixe se remonta ao ano 1416”, comenta el Gobierno local. 

Durante la ofrenda, uno de los actos centrales de los festejos betanceiros, la alcaldesa, María Barral, se arrodillará ante el patrón local para pedirle salud y buenas noticias para la ciudad y sus habitantes. 

En la comitiva participará la corporación municipal, además de las representantes de las fiestas, la escuadra del Regimiento de Betanzos, la Policía Local, maceros y alguaciles, que al finalizar el oficio religioso regresarán a la Casa Consistorial. “Mentres tanto, no interior da igrexa e aos pés de San Roque realizarase unha última inspección do Globo”, asegura el Gobierno local. 

El grupo Elebé 2.0 pondrá ritmo a la noche y, como es habitual, la elevación del Globo, el aerostato de papel más grande del mundo, será retransmitida por la TVG en directo.

La alcaldesa, María Barral, y Dolores Vázquez, quien dio inicio a las fiestas del San Roque en Betanzos animando al público a disfrutar de la música, la gastronomía y los bailes locales

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