Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos aprueba inicialmente su plan de protección del casco histórico

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/08/2026 15:56
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Betanzos aprobó este viernes inicialmente el nuevo Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico de Betanzos (Pepoch), "un documento que supón a revisión integral do planeamento aprobado en 1992 e que pretende abrir unha nova etapa na recuperación residencial, social, económica e patrimonial do centro histórico", declara el Ayuntamiento.

El plan parte del reconocimiento del "importante valor" del documento aprobado hace décadas, el cual se considera "referente", pero establece la necesidad de dotar a Betanzos "dun instrumento actualizado e adaptado á realidade actual e ao marco lexislativo vixente".

La medida "ten como finalidade protexer, conservar e poñer en valor o patrimonio histórico, ao mesmo tempo que facilita a súa rehabilitación e reutilización", e incorpora los actuales criterios de protección del patrimonio cultural, paisaje, accesibilidad, habitabilidad, conservación e intervención sobre los edificios. Además, establece un sistema detallado de ordenación por zonas y fichas individualizadas de las parcelas y edificios.

Entre las novedades del Pepoch, señala el Ejecutivo de María Barral, se encuentra el cambio de enfoque respecto a la regulación de la edificación residencial. "Suprímese a limitación específica do número de vivendas por edificio, de maneira que a súa posible creación, división ou modificación deberá someterse ás condicións de habitabilidade, accesibilidade, seguridade e demais requisitos establecidos pola normativa actualmente aplicable, entre ela as Normas do Hábitat de Galicia e o Código Técnico da Edificación".

"Con isto preténdese facilitar a recuperación de edificios baleiros ou infrautilizados, favorecer a rehabilitación e incrementar a capacidade residencial do casco histórico, evitando que unha regulación urbanística excesivamente ríxida dificulte a recuperación do parque edificado", recuerda Barral.

Un andamio, vallas y árboles: comienza la ‘metamorfosis’ del casco histórico de Betanzos

Más información
El inmueble, que da a tres calles, está cerca de la casa consistorial de Betanzos

El alza de la vivienda de uso turístico tira de las rehabilitaciones en el centro histórico y vital de Betanzos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i),junto a Anco Queiruga (d), presidente de Cocemfe, ayer en el acto de apertura del tramo de senda peatonal entre Milladoiro y la intermodal de Santiago

Alfonso Rueda sóbese á bicicleta para estrear a senda peonil que une Milladoiro e a Intermodal de Santiago
EP
Toniño do Carabel, durante unas fiestas de Sarandós

Sarandós rendirá homenaje a Toniño do Carabel, barbero y alma de las fiestas del pueblo
Noelia Díaz
Un hombre pasa ante el escaparate de una agencia inmobiliaria

Hacienda limita la rebaja fiscal al vender el piso de soltero para comprar una casa en pareja
EP
CLACTON-ON-SEA (United Kingdom), 14/08/2026.- Count BinFace celebrates his second place finish with over nine thousand votes following the Clacton by-election count in Clacton-on-Sea, Britain, 14 August 2026. Reform UK leader Nigel Farage was re-elected MP for Clacton with 22, 239 votes. (Reino Unido) EFE/EPA/ANDY RAIN

Nigel Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024
EFE