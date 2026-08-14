Betanzos aprueba inicialmente su plan de protección del casco histórico
Betanzos aprobó este viernes inicialmente el nuevo Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico de Betanzos (Pepoch), "un documento que supón a revisión integral do planeamento aprobado en 1992 e que pretende abrir unha nova etapa na recuperación residencial, social, económica e patrimonial do centro histórico", declara el Ayuntamiento.
El plan parte del reconocimiento del "importante valor" del documento aprobado hace décadas, el cual se considera "referente", pero establece la necesidad de dotar a Betanzos "dun instrumento actualizado e adaptado á realidade actual e ao marco lexislativo vixente".
La medida "ten como finalidade protexer, conservar e poñer en valor o patrimonio histórico, ao mesmo tempo que facilita a súa rehabilitación e reutilización", e incorpora los actuales criterios de protección del patrimonio cultural, paisaje, accesibilidad, habitabilidad, conservación e intervención sobre los edificios. Además, establece un sistema detallado de ordenación por zonas y fichas individualizadas de las parcelas y edificios.
Entre las novedades del Pepoch, señala el Ejecutivo de María Barral, se encuentra el cambio de enfoque respecto a la regulación de la edificación residencial. "Suprímese a limitación específica do número de vivendas por edificio, de maneira que a súa posible creación, división ou modificación deberá someterse ás condicións de habitabilidade, accesibilidade, seguridade e demais requisitos establecidos pola normativa actualmente aplicable, entre ela as Normas do Hábitat de Galicia e o Código Técnico da Edificación".
"Con isto preténdese facilitar a recuperación de edificios baleiros ou infrautilizados, favorecer a rehabilitación e incrementar a capacidade residencial do casco histórico, evitando que unha regulación urbanística excesivamente ríxida dificulte a recuperación do parque edificado", recuerda Barral.