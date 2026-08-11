San Roque se queda sin atracciones para adolescentes: O Carregal, vacío a dos días de las celebraciones

Imagen anterior a 2024 de la García Irmáns un Día de San Roque, con todas las atracciones en O Campo | Archivo El Ideal Gallego

A solo dos días de la inauguración del San Roque 2026, se desconoce si habrá atracciones para adolescentes y adultos, que son las que el Ayuntamiento de Betanzos decidió trasladar a O Carregal.

Según indican los responsables municipales, se acordó con sus titulares que, una vez abonadas las tasas ocuparían el espacio pero, a estas alturas de agosto, “todavía no lo han hecho” por lo que todo apunta a que las únicas opciones, orientadas a los niños, serán las instaladas en la plaza García Irmáns.

En 2024, el municipio trasladó las atracciones de más envergadura a O Carregal. Una medida que se encontró con el rechazo inicial de los ambulantes y causó división de opiniones entre los vecinos, pero que se adoptó a conciencia, por cuestiones de seguridad, confirmaron entonces desde el área de Fiestas y Promoción Económica.

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En aquella edición se instalaron algunos aparatos, todos ellos de enormes dimensiones, pero ninguno quiso repetir en 2025. Este año, a pesar de las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de Barral y los empresarios, la imagen vacía de los terrenos, que siguen siendo utilizados como aparcamiento, dejan entrever que no han cambiado de opinión y que tampoco en 2026 habrá alternativas para los adolescentes o niños de más edad durante el San Roque.

Mientras, en la plaza García Irmáns están instaladas y con actividad casi constante desde hace días aquellas atracciones y elementos de ocio y diversión más orientadas a la infancia, que el lunes 17 de agosto ofrecerán “xornada de prezos reducidos” en colaboración con el Ayuntamiento de Betanzos y que durante todas las celebraciones abren también por las mañanas y resultan menos estruendosas para los residentes en el entorno, que llevan años advirtiendo de su malestar por los ruidos y la música sonando desde la mañana a la noche, a lo que se suma el emplazamiento de algunas de estas estructuras, que además de invadir un carril de la antigua Nacional-VI exigían desplazar la parada de autobús del Cantón de Claudino Pita.