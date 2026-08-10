El CIEC rompe moldes y ‘enciende’ el verano cultural de Betanzos con sus ‘InvitaDos’

Marta Páramo y Javier Jubera; Juan Balay y Pablo Risco, y Pablo Naire y Andrea Aguafría, con algunas de sus obras, en el CIEC Patricia G. Fraga

¿Qué ocurre cuando un grabador invita a un ceramista a crear y exponer en Betanzos? El CIEC responde: barro, humo, estampas y una buena dosis de ‘pandilla’ en el corazón de As Mariñas.

‘InvitaDos’ es una idea original del centro creado hace más de treinta años por Jesús Núñez que reúne en la ciudad a seis artistas ‘divididos’ en tres duplas creativas para demostrar que, cuando las disciplinas se mezclan, la obra puede empezar mucho antes de entrar en la sala; que, cuando dos artistas se unen para crear no existe frontera que los detenga, aunque la tarea sea compartida y uno esté en Logroño y otra en Salamanca.

¿Puede un grabador trabajar con barro? ¿Puede el humo que desprende un horno convertirse en obra? ¿Puede una estampación acabar convertida en un jarrón? El CIEC de Betanzos ha decidido comprobarlo y el resultado se denomina ‘InvitaDos’. Un juego de palabras que es también una declaración de intenciones: tres grabadores invitan a tres ceramistas a compartir proceso e ideas, resume el director del centro, Pedro Galilea.

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La consecuencia de esta singular colaboración es una muestra que aspira a algo más que a conectar técnicas: ponerlas a hablar entre ellas en el número 2 de la Rúa do Castro.

La primera dupla, Javier Jubera y Marta Páramo, trabajó a distancia. Él desde su lenguaje gráfico; ella desde la porcelana y el volumen. Muchas videollamadas, imágenes compartidas y una traducción de ida y vuelta: las formas de Jubera pasan a la cerámica de Páramo, mientras ella incorpora a las piezas elementos de su propio universo. Ocho obras que hablan también de cambios, mudanzas y de ese curioso sentimiento de irse para poder volver.

La segunda, Pablo Naire y Andrea Aguafría, salió con ventaja: son pareja en la vida real y comparten estudio. Pero precisamente por eso su colaboración parte de otro lugar. Naire lleva a la exposición azulejos, xilografías y aguafuertes; Aguafría explora desde hace tiempo las conexiones entre grabado y cerámica. En sus piezas, una punta seca puede terminar convertida en volumen y una imagen puede pasar del papel a la arcilla sin perder su identidad. “Son lenguajes que tienen mucho que ver”, explica Aguafría. E InvitaDos parece empeñado en demostrarlo desde el CIEC.

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La tercera dupla, Juan Balay y Pablo Risco, lleva el experimento un paso más allá. El segundo, tercera generación de alfareros de Buño, trabaja junto al primero, grabador coruñés y exalumno del centro brigantino, con un material que normalmente acabaría en el suelo o desaparecería: el polvo y el humo que sale del horno. Los restos del proceso de creación se convierten en parte de la pieza. Aquí ya no se trata de que uno intervenga sobre la obra del otro: el trabajo de uno genera literalmente la materia del otro.

En cualquier caso, el CIEC no propone simplemente mezclar grabado y cerámica. Propone salir del taller propio, contaminarse con otro lenguaje y ver qué sucede. “Hay que hacer pandilla, hay que hacer equipo”, resume uno de los artistas.

Una filosofía que también se traslada a la relación con el público, con conversaciones y encuentros alrededor de las obras.

También la inauguración de InvitaDos, que se celebró el viernes, tuvo una banda sonora a la altura del experimento. Un concierto de los estadounidenses Jolie Holland y Ben Boye, que recalaron en Betanzos dentro de una residencia artística en Palas de Rei.

Holland, compositora, productora y multiinstrumentista, y Boye, músico experimental, trabajan estos días en Galicia en Parade Gloss: dance, electrónica, sonidos encontrados y una mirada antipatriarcal.

Otra vez, la misma receta: unir mundos que aparentemente no deberían estarlo y esperar.