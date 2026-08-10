Así será el operativo especial de tráfico y seguridad del San Roque de Betanzos, que estará activo del viernes 14 al martes 25

Globo de San Roque Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local de Betanzos activará un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de las celebraciones de San Roque, que se inauguran este viernes, día 14, y se alargarán hasta el 25.

“O operativo ten como obxectivo garantir a seguridade durante as distintas actividades e facilitar, na medida do posible, a mobilidade pola cidade durante as xornadas de maior afluencia”, explica el Gobierno de María Barral.

Así, será necesario realizar cortes de tráfico en la plaza García Irmáns en diferentes días y horarios, debidamente marcados por el Ayuntamiento de Betanzos. Estas restricciones estarán vinculadas al desarrollo de aquellas actividades y actuaciones previstas en este espacio central de O Campo.

Los cortes de esta semana serán los siguientes: el viernes 14 de agosto, desde las 19.00 horas hasta que acabe la actuación nocturna; el sábado 15, desde las 15.00 y el 16 durante todo o día y hasta que termine la verbena al ser tanto la feria como la elevación del Globo de San Roque.

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El cierre de la García Irmáns al tráfico rodado también implicará modificaciones en el recorrido de las líneas regulares de transporte que, durante los días y horarios afectados deberán utilizar, según el servicio del que se trate, las paradas habilitadas en la avenida de A Coruña, en el entorno de los institutos, o en la Jesús García Naveira.

La Policía Local de Betanzos será la encargada de regular y controlar los accesos y la circulación, y podrá establecer medidas adicionales según las necesidades de cada momento, la afluencia de visitantes y el desarrollo de los diferentes actos en el marco de la agenda del San Roque.

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Desde el Ayuntamiento de Betanzos solicitan la colaboración ciudadana, tanto de vecinos como de visitantes, y recomiendan organizar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de la Policía Local de Betanzos.

Este dispositivo especial forma parte del operativo de seguridad diseñado para el San Roque, "unhas festas que cada ano congregan a miles de persoas e que requiren unha planificación específica para garantir o normal desenvolvemento da programación e a seguridade tanto das persoas asistentes como da cidadanía", informa el Ayuntamiento de Betanzos.