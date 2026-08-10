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Betanzos

Así será el operativo especial de tráfico y seguridad del San Roque de Betanzos, que estará activo del viernes 14 al martes 25

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/08/2026 15:10
Globo de San Roque
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Local de Betanzos activará un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de las celebraciones de San Roque, que se inauguran este viernes, día 14, y se alargarán hasta el 25. 

“O operativo ten como obxectivo garantir a seguridade durante as distintas actividades e facilitar, na medida do posible, a mobilidade pola cidade durante as xornadas de maior afluencia”, explica el Gobierno de María Barral. 

Así, será necesario realizar cortes de tráfico en la plaza García Irmáns en diferentes días y horarios, debidamente marcados por el Ayuntamiento de Betanzos. Estas restricciones estarán vinculadas al desarrollo de aquellas actividades y actuaciones previstas en este espacio central de O Campo

Los cortes de esta semana serán los siguientes: el viernes 14 de agosto, desde las 19.00 horas hasta que acabe la actuación nocturna; el sábado 15, desde las 15.00 y el 16 durante todo o día y hasta que termine la verbena al ser tanto la feria como la elevación del Globo de San Roque.

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El cierre de la García Irmáns al tráfico rodado también implicará modificaciones en el recorrido de las líneas regulares de transporte que, durante los días y horarios afectados deberán utilizar, según el servicio del que se trate, las paradas habilitadas en la avenida de A Coruña, en el entorno de los institutos, o en la Jesús García Naveira.

La Policía Local de Betanzos será la encargada de regular y controlar los accesos y la circulación, y podrá establecer medidas adicionales según las necesidades de cada momento, la afluencia de visitantes y el desarrollo de los diferentes actos en el marco de la agenda del San Roque.

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Desde el Ayuntamiento de Betanzos solicitan la colaboración ciudadana, tanto de vecinos como de visitantes, y recomiendan organizar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de la Policía Local de Betanzos.

Este dispositivo especial forma parte del operativo de seguridad diseñado para el San Roque, "unhas festas que cada ano congregan a miles de persoas e que requiren unha planificación específica para garantir o normal desenvolvemento da programación e a seguridade tanto das persoas asistentes como da cidadanía", informa el Ayuntamiento de Betanzos.

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