Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El empresario Darío Amor, invitado de la nueva tertulia organizada por el ‘Sanedrín Betanceiro’

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/08/2026 22:25
El Sanedrín Betanceiro, con Dario Amor, en el centro de la imagen
El Sanedrín Betanceiro, con Dario Amor, en el centro de la imagen
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ‘Sanedrín Betanceiro’, la tertulia social a la que asisten, entre otros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez; Jaime Lafora, descendiente de Juan García Naveira, y otros nombres destacados del ámbito educativo y cultural, invitó, en esta ocasión, al empresario Darío Amor, quien durante años presidió Cáritas Interparroquial de Betanzos y sigue colaborando con numerosas iniciativas de índole social y cultural en As Mariñas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Sanedrín Betanceiro, con Dario Amor, en el centro de la imagen

El empresario Darío Amor, invitado de la nueva tertulia organizada por el ‘Sanedrín Betanceiro’
Lucía Tenreiro
Encuentro en Xabriño con motivo del Día da Bici de Curtis 2026

El Día da Bici de Curtis reúne a más de un centenar de aficionados en el entorno de San Roque de Xabriño
Lucía Tenreiro
Miles de ceutíes se concentraron este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde", para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Miles de ceutíes exigen respuesta a España y Europa en una multitudinaria manifestación este domingo
EFE
Sin título-1

Esta imagen de un guardia civil rescatando a un bebé en el mar es real, pero no es actual
Info Veritas