El empresario Darío Amor, invitado de la nueva tertulia organizada por el ‘Sanedrín Betanceiro’

El Sanedrín Betanceiro, con Dario Amor, en el centro de la imagen Cedida

El ‘Sanedrín Betanceiro’, la tertulia social a la que asisten, entre otros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez; Jaime Lafora, descendiente de Juan García Naveira, y otros nombres destacados del ámbito educativo y cultural, invitó, en esta ocasión, al empresario Darío Amor, quien durante años presidió Cáritas Interparroquial de Betanzos y sigue colaborando con numerosas iniciativas de índole social y cultural en As Mariñas.