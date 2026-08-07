Luis Galán, autor de la exposición 'Danzas Gremiais de Betanzos': "Tampoco hemos cambiado tanto desde la Edad Media"

Luis Galán, ayer en el Edificio Archivo, en la inauguración de la muestra dedicada a las danzas Carlota Blanco

La exposición ‘Danzas Gremiais de Betanzos. Pasos e Trazos by Luis Galán’ invita a descubrir el origen y la evolución de una de las expresiones culturales más representativas de As Mariñas. La muestra, que acaba de inaugurarse en la Sala Jesús Núñez del Edificio Archivo (Liceo) coincide con los actos conmemorativos del 50 aniversario de Xóvenes do Pobo y los 40 años de la Escola Municipal de Folclore (EMuF), entidades esenciales en la recuperación y conservación de las cuatro coreografías 'vivas': Mariñeiros o Mareantes, Labradores, Xastres y Zapateiros.

Con un marcado carácter divulgativo, la exposición reúne 24 paneles ilustrados que explican el cometido de los antiguos gremios, su relevancia económica y social y las características de las cuatro danzas que se siguen interpretando en 2026: “El fin es didáctico, explicar el origen y lo que son las danzas”, resume su autor, Luis Galán.

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El recorrido comienza situando al visitante en la época en la que Betanzos era una de las siete capitales del Reino de Galicia y un importante centro de poder, contexto del que nacieron estas manifestaciones culturales, a las que se uniría una quinta, la única desaparecida, vinculada al Gremio de Artes e Oficios, del que apenas de conserva documentación histórica pero a la que, a pesar de todo, sí se hace referencia en la exposición: “Desde mi punto de vista, no hemos cambiado tanto desde la Edad Media. Los señores son las grandes empresas... y el gremio de artes y oficios somos los autónomos”, expone con cierta ironía Galán.

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Además, la muestra repasa momentos clave como la última actuación de las cuatro danzas en un mismo escenario (antes de la del octavo centenarios del traslado de Tiobre a Untia, que supuso su reencuentro) en 1902, el nacimiento de Xóvenes do Pobo en 1976 o la recuperación de la Danza de Xastres por parte de la EMuF en 2017.

Galán asegura que su intención es acercar este patrimonio al público: “Intento hacer las cosas de manera sencilla, no desde el punto de vista de un historiador, sino comunicar a la gente, acercarles las tradiciones, la historia”, indica el autor, rodeado de enormes figuras corpóreas de los personajes de las danzas, maniquíes con la indumentaria original, arcos, espadas y otros elementos utilizados en las representaciones, cedidos por Ton Pena, de Xóvenes do Pobo, y por Elena Díaz, de la EMuF.

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El ilustrador reconoce que se inspiró en proyectos anteriores, “porque ya había desarrollado cosas de las cuatro danzas”, especialmente creaciones alrededor de la de Os Mariñeiros.

La exposición incorpora códigos QR que permiten visualizar grabaciones históricas, como las conservadas en los archivos de Televisión Española, de los años 60, y actuaciones recientes, en la ciudad y en otros territorios, tratando de convertir la visita en una experiencia inmersiva: “Vamos a intentar que la vivan a través de los cinco sentidos”.

‘Pasos e Trazos’ constituye también un reconocimiento al trabajo desarrollado por Xóvenes do Pobo y la EMuF para mantener vivo un legado que podrá volver a disfrutarse los próximos 14, 15 y 16 de agosto en la plaza de la Constitución, escenario tradicional de las Danzas Gremiales durante las esperadas Festas de San Roque.