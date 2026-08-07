Betanzos licita la segunda fase de las obras de rehabilitación del convento de As Donas

Mosteiro de As Donas, durante su rehabilitación ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Betanzos ha sacado a licitación la segunda fase de las obras de rehabilitación del convento de As Donas, una actuación "estratéxica", explican, para "culminar a recuperación dun dos inmobles patrimoniais máis singulares da cidade". El Gobierno local destaca la larga tramitación administrativa de este proyecto.

La alcaldesa, María Barral, explicó que esta segunda etapa resultó especialmente compleja desde el punto de vista técnico y administrativo. “Para esta segunda fase tivemos bastantes problemas. O proxecto tivo que pasar unha supervisión técnica pola envergadura do mesmo e, por fin, despois de bastante tempo, desbloqueouse”, señaló.

La actuación, que asciende a más de medio millón de euros, permitirá finalizar la rehabilitación del edificio y actuar sobre todo su entorno, con el fin de mejorar la accesibilidad, humanizar el espacio e integrar plenamente el convento en la trama urbana.

Según Barral, “os traballos incluen actuacións de rehabilitación e tamén a urbanización de toda a súa contorna para facela accesible ás persoas con problemas de mobilidade, así como a humanización da beirarrúa e de todos os accesos que ten arredor”.