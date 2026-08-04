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Betanzos

La 'negra' situación de las escaleras y las rampas del Mandeo: “Esto no puede ser a 15 días de Os Caneiros”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/08/2026 03:47
patricia embarcadero de betanzos en mal estado
Escaleras en O Malecón da Ribeira
Patricia G. Fraga
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La Asociación de Amigos de los Ríos de Betanzos apremia al Ayuntamiento de Betanzos a acondicionar las rampas y escaleras de acceso a los ríos en su tramo urbano, como reclamaron en varias ocasiones tanto su colectivo como otros vinculados a la náutica, pero es que ahora es aún más urgente porque “estamos a solo 15 días de Os Caneiros”. 

Los usuarios advierten de que “todas las rampas y escaleras” están cubiertas por los sedimentos acumulados y la maleza que crece adherida a los muros, lo que supone un riesgo para los numerosos vecinos y visitantes que utilizan las embarcaciones durante la celebración de esta romería, tanto el día 18, la más concurrida, como el 25. 

Los dueños de las embarcaciones advierten del riesgo de caídas por el mal estado de los accesos
Los dueños de las embarcaciones advierten del riesgo de caídas por el mal estado de los accesos
Patricia G. Fraga

“Es una irresponsabilidad mantener los accesos llenos de lodo, con el consiguiente peligro de resbalones y caídas”, señala la asociación, que considera prioritario garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas e insiste en que “el mantenimiento de estas infraestructuras corresponde al Ayuntamiento de Betanzos”. 

Así lo hizo en 2024, cuando actuó en las rampas y las escaleras de O Malecón da Ribeira, y como hace “de manera habitual” en la rampa utilizada por la embarcación municipal, en A Tolerancia. 

04 agosto 2024Betanzos.- Betanzos celebró "Os Caneiros en Familia". Un evento anual "añadido" al calendario de celebraciones para ofrecer a los más pequeños la oportunidad de disfrutar plenamente de la romeríaEn el campo de Os Caneiros se organizaron juegos y hubo animación musical, a los que se sumaron baños en el río

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Sin embargo, ARBe asegura que el resto de accesos, tanto en los ríos Mandeo y Mendo, como en los muelles, “carecen de este cuidado”, lo que contrasta, afirman, con la atención que reciben otras zonas de Betanzos.

En este sentido, consideran que los mismos recursos que destinan para eliminar el verdín de las aceras, deben destinarse a las rampas de los ríos, más aún cuando el municipio “dispone de medios humanos y materiales suficientes para acometer estas tareas de mantenimiento ordinario en una ciudad con una marcada tradición de navegación fluvial como Betanzos”.

Además, “el lodo acumulado en las escaleras y rampas procede de la propia decantación del río, por lo que no se trata de residuos externos al cauce, sino de un sedimento cuya retirada periódica resulta necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios”, resume ARBe.

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