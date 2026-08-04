Luis Alberto de Cuenca en Betanzos: "Vengo a honrar la memoria de Federico García Lorca"

Luis Alberto de Cuenca, en el cruceiro de Santa María do Azougue, en Betanzos Instagram

En solo unos días, el martes 18 de agosto, se cumplirán 90 años de la muerte de Federico García Lorca. Un aniversario que recordarán en cada rincón de España. También en Betanzos, la ciudad que, acompañado de varios amigos, visitó en mayo de 1932. Tres años y nueve meses antes de su asesinato en el camino de Víznar a Alfacar, en su Granada.

En el 'cruceiro' de O Azougue, donde se instaló un cartel para no olvidar nunca que allí se retrató el autor de 'Poeta en Nueva York', se sentó Federico. Con Ramón Fernández Cid, José Álvarez Sánchez-Heredero, Francisco Esteve Barbá y José Barbeito. Y hasta allí se desplazó esta mañana Luis Alberto de Cuenca. Con su esposa, Alicia Mariño, y los amigos Toni Simón y Teresa Palmeiro: "Vengo a Betanzos a honrar la memoria de Federico García Lorca".

Así lo cuenta en sus redes sociales el artista Francisco Martínez 'Pin': "Nos hicimos una foto como la del poeta con el poeta"