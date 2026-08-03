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Betanzos

Betanzos contrata las obras de humanización del espacio central de A Condesa

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/08/2026 21:31
Las obras transformarán la imagen de A CondesaLa urbanización está ocupada casi en su totalidad desde los 90
Las obras transformarán la imagen de A CondesaLa urbanización está ocupada casi en su totalidad desde los 90
Archivo El Ideal Gallego
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Betanzos acaba de sacar a contratación las obras de humanización y renaturalización del espacio central de la Urbanización da Condesa, una actuación que contará con una inversión de 102.521 euros y que supondrá una transformación de este enclave urbano "mediante a creación dun novo concepto de rúas xardín", informó el Gobierno de María Barral.

La actuación se desarrollará en las calles Coral Polifónica de Betanzos y Bernardo Miño y "ten como principal obxectivo converter un espazo con predominio do pavimento nun ámbito máis verde, agradable e sostible, onde a natureza pase a formar parte da paisaxe urbana e da vida cotiá da veciñanza", aclara el Ayuntamiento de Betanzos.

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De acuerdo con las explicaciones de los responsables municipales, "o proxecto contempla a creación de seis grandes parterres de trazado sinuoso, configurados como pequenas lomas axardinadas que acompañarán os percorridos peonís existentes e xerarán unha nova estrutura verde no corazón do barrio" y su diseño permitirá ofrecer "unha experiencia máis amable para os peóns, incorporando elementos vexetais de diferentes alturas, volumes e cores que cambiarán ao longo das estacións", y a todos estos cambios se unirá la creación de nuevas áreas de estancia, integradas entre los espacios verdes, donde se colocarán nuevos asientos ergonómicos "co obxectivo de favorecer o descanso, a convivencia e o desfrute do espazo público" en A Condesa. 

En el apartado ambiental, se plantarán, entre otras, "gramíneas ornamentais, fentos, agapantos, rosas paisaxísticas, lantanas, bidueiros de cortiza branca, faias, cipreses e rododendros", para crear un espacio verde con interés ornamental durante todo el año y con un importante valor ecológico, que después se completará con la instalación de un moderno sistema de riego automatizado

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La alcaldesa, María Barral, destacó que "esta actuación suporá un cambio moi importante para a imaxe da Condesa, creando espazos máis verdes, confortables e sostibles, nos que a natureza gañe protagonismo e mellore a calidade de vida da veciñanza". 

Además, comentó que "seguimos avanzando na transformación dos barrios mediante actuacións que combinan a mellora estética coa funcionalidade, a accesibilidade e o respecto polo medio ambiente"

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