Betanzos contrata las obras de humanización del espacio central de A Condesa
Betanzos acaba de sacar a contratación las obras de humanización y renaturalización del espacio central de la Urbanización da Condesa, una actuación que contará con una inversión de 102.521 euros y que supondrá una transformación de este enclave urbano "mediante a creación dun novo concepto de rúas xardín", informó el Gobierno de María Barral.
La actuación se desarrollará en las calles Coral Polifónica de Betanzos y Bernardo Miño y "ten como principal obxectivo converter un espazo con predominio do pavimento nun ámbito máis verde, agradable e sostible, onde a natureza pase a formar parte da paisaxe urbana e da vida cotiá da veciñanza", aclara el Ayuntamiento de Betanzos.
De acuerdo con las explicaciones de los responsables municipales, "o proxecto contempla a creación de seis grandes parterres de trazado sinuoso, configurados como pequenas lomas axardinadas que acompañarán os percorridos peonís existentes e xerarán unha nova estrutura verde no corazón do barrio" y su diseño permitirá ofrecer "unha experiencia máis amable para os peóns, incorporando elementos vexetais de diferentes alturas, volumes e cores que cambiarán ao longo das estacións", y a todos estos cambios se unirá la creación de nuevas áreas de estancia, integradas entre los espacios verdes, donde se colocarán nuevos asientos ergonómicos "co obxectivo de favorecer o descanso, a convivencia e o desfrute do espazo público" en A Condesa.
En el apartado ambiental, se plantarán, entre otras, "gramíneas ornamentais, fentos, agapantos, rosas paisaxísticas, lantanas, bidueiros de cortiza branca, faias, cipreses e rododendros", para crear un espacio verde con interés ornamental durante todo el año y con un importante valor ecológico, que después se completará con la instalación de un moderno sistema de riego automatizado.
La alcaldesa, María Barral, destacó que "esta actuación suporá un cambio moi importante para a imaxe da Condesa, creando espazos máis verdes, confortables e sostibles, nos que a natureza gañe protagonismo e mellore a calidade de vida da veciñanza".
Además, comentó que "seguimos avanzando na transformación dos barrios mediante actuacións que combinan a mellora estética coa funcionalidade, a accesibilidade e o respecto polo medio ambiente"