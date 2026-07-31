Isabell Seidel, ganadora de Balconadas 2026: “Toda mi obra nace de la observación de la naturaleza”

ISABELL SEIDEL GANADORA BALCONADAS Cedida

La Número 47, de la artista alemana Isabell Seidel, se ha impuesto entre las casi cien obras que se exponen en la XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas de Betanzos. Una creación inspirada en la naturaleza, un elemento esencial en el universo de Seidel que, desde su taller del municipio ourensano de Amoeiro, no oculta su entusiasmo: “Nunca me había presentado, esta era mi primera vez”, explica tras conocer la noticia de la voz de la alcaldesa, María Barral, quien la telefoneó la tarde del miércoles, día 29.

El formato del certamen creado hace casi cuarenta años por Jesús Núñez le obligó a salir de su zona de confort, ya que ella suele trabajar al aire libre y con unas medidas más reducidas, y está acostumbrada a participar en concursos de pintura rápida, por lo que esta obra supuso un desafío tanto por sus dimensiones como por las características que exigía una pieza destinada a permanecer en el exterior, en las calles de Betanzos. No obstante, la técnica no fue un obstáculo. Aunque durante años se centró en la acuarela, desde hace un lustro combina esa disciplina con la pintura acrílica, cuyos materiales ofrecen la resistencia necesaria para soportar la intemperie, más de un mes colgada en el casco histórico de la ciudad del Mandeo.

La obra ganadora CEDIDA

La obra premiada refleja una constante en su producción artística, “toda mi pintura nace de la observación directa del entorno” y, aunque el cuadro de Balconadas no se realizó in situ, sí se alimenta de todas esas experiencias acumuladas durante sus salidas a la naturaleza, en Alemania o en Galicia.

Nacida en la ciudad Lübeck, en la costa del Mar Báltico, lleva casi dos decenios viviendo en la comarca de Ourense. A España había llegado unos años antes, mientras completaba sus estudios universitarios de Filología Alemana, Filología Hispánica y Pedagogía en Hamburgo tras viajar a Andalucía para perfeccionar el español antes de afrontar los exámenes estatales que habilitan para la docencia en Alemania.

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Allí conoció el amor y tras varios años de relación a distancia, ambos decidieron fijar su residencia en Galicia, tierra natal de él: “Hacía mucho calor en Andalucía, bajé 3.000 kilómetros desde Alemania, y le pedí a él que subiera mil”, comenta antes de admitir, entre risas, que el clima de la comarca resultó más duro de lo que imaginaba pero que el paisaje gallego se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración. Los acantilados, la costa, las montañas y la exuberancia de la vegetación del norte peninsular son, a su juicio, un escenario inagotable para cualquier artista. De hecho, confiesa que fue precisamente al instalarse en Galicia cuando empezó también a valorar con otros ojos la belleza de su ciudad, Lübeck.

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La devoción por lo natural la ha acompañado desde siempre y en 2011 impulsó la primera agrupación de urban sketching de Ourense, cuando esta práctica apenas comenzaba a implantarse en Galicia.

Quince años después, continúa llenando cuadernos de viaje con apuntes realizados sobre el terreno. Además de su carrera artística, Seidel desarrolla una intensa labor docente en Ourense.

Tras una etapa dedicada al diseño de estampados para Carolina Herrera, hace aproximadamente un año decidió regresar plenamente a la pintura y reanudar su actividad como profesora asociada de alemán en el campus ourensano de la Universidad de Vigo.

La artista confía ahora en poder desplazarse a Betanzos con toda su familia para, coincidiendo con el inicio del San Roque, recoger un reconocimiento que supone un importante respaldo a su carrera y que llega, además, en su primera participación en Balconadas.