Xabier Doporto | “Queremos que o Lar de Unta sexa un espazo de encontro, que ninguén sinta que é patrimonio dunha determinada maneira de pensar”
O Concello de Betanzos concedeu á Lar de Unta o Garelo de Cultura 2026. Unha distinción coa que enxalza case tres decenios de compromiso coas xentes das Mariñas. Porque hai asociacións que organizan actividades e outras que, coma esta, acaban integradas na paisaxe sentimental das cidades como Betanzos e, coa súa decisión, a corporación recoñece vinte e sete anos dun traballo silencioso, constante e sempre solidario, e aplaude a evolución dun colectivo que, nacido como clube de fútbol, non dubidou en abrirse á cultura para converterse nun referente da dinamización social e a reivindicación de Galicia. “Estamos moi contentos porque houbo unanimidade e consenso de todos os grupos políticos”, explica o seu actual máximo representante, Xabier Doporto Santos, quen insiste en que a satisfacción vai moito máis aló do Premio Garelo.
Ese consenso institucional é o que máis emociona á entidade nun tempo no que as diferenzas adoitan ocupar máis espazo caos elementos en común: “O obxectivo sempre foi traballar en positivo, crear para toda a sociedade desde a nosa maneira de entender as cousas”, engade Doporto, no cargo desde 2023.
Lar de Unta sente este galardón como unha homenaxe colectiva á súa maneira de actuar: sen sectarismos, con portas abertas e pensando sempre no ben común, convencidos de que ese é o único camiño, en 1999 e en 2026.
“No Lar de Unta queremos que todo o mundo estea cómodo, que poida expresarse libremente e que ninguén sinta que esta asociación é patrimonio dunha determinada maneira de pensar”, engade Doporto.
Ese espírito explica boa parte da traxectoria dunha entidade que nunca deixou de implicarse na vida da cidade, nas causas que afectan a Galicia. Dende a súa adhesión á Plataforma Nunca Máis tras a catástrofe do ‘Prestige’ ata aquel inesquecible momento do “irmán pequeno” do Globo de San Roque en 2023, cando milleiros de veciños atoparon en Santa María unha maneira de manter viva unha das tradicións máis arraigadas e sentidas en Betanzos.
“Non esperabamos unha resposta tan masiva”, lembra Xabier Doporto. Aquel día demostrou que, cando Betanzos sente que algo lle pertence, sempre acaba respondendo, e de aí o vivido aquela noite no Azougue.
A defensa do casco histórico é outro dos sinais de identidade de Lar de Unta e non é casualidade que a súa sede continúe na Rúa da Pescadería. Toda unha declaración de intencións para residentes e visitantes: “Desde o principio pensamos que o casco vello é unha zona que temos que coidar e traballar entre todos”, asegura, convencido de que conservalo tamén significa mantelo vivo, habitado e cheo de actividade, como tratan por todos os medios en Lar de Unta.
Coa defensa da contorna monumental, outros dous piares irrenunciables: a lingua galega e a cultura do país, especialmente significativos nun contexto no que o idioma “precisa cada vez máis espazos naturais de uso”, comenta Doporto.
Neste sentido, continúa promovendo conversas, actividades e iniciativas que permitan incorporar novos galegofalantes, pero sen imposicións, desde a convivencia e a colaboración, esas que amosan cada día na Rúa Pescadería.
Con todo, as sociedades tamén cambian, e diso tamén son conscientes no Lar de Unta.
As redes sociais, a dixitalización e mesmo a irrupción da intelixencia artificial están modificando a forma de relacionarnos pero, lonxe de rexeitar esa realidade, procuran adaptarse: “As redes son un instrumento máis para poñer en valor o que facemos; non son un fin en si mesmas”, explica o presidente, convencido de que ningún avance tecnolóxico poderá substituír os encontros que continúan enchendo conferencias, conversas e actos culturais, desde os máis íntimos ata os multitudinarios como os que celebran arredor da Feira Franca de Betanzos.
“Hai unha certa apatía social para participar, non só na cultura, senón en moitas cousas”, admite Doporto. E por iso tratan de ofrecer un espazo aberto onde cada un poida propoñer, crear e implicarse segundo as súas inquietudes; onde non se lle diga o que ten que facer, unha casa compartida desde 1999.