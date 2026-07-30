Un restaurante de Betanzos programa una experiencia gastronómica temática con motivo del eclipse

Si París bien valía una misa, una jornada como la que tendrá lugar el 12 agosto, en el que coinciden el fenómeno estelar en el cual la luna eclipsa al sol y los herederos de los ‘galácticos’ visitarán el estadio de Riazor (por si alguien no estuviese al tanto, el Real Madrid juega el Teresa Herrera), bien vale una cena mítica. En concreto, en Betanzos y por el módico precio de 62 por persona.

El restaurante temático A Artesa da Moza Crecha ha programado una experiencia gastronómica con motivo del fenómeno solar. Bajo el título ‘As Perseidas e a Eclipse’, Paula Martínez y Lolo Mosteiro prepararán nueve platos que aluden al mito de Perseo.

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La base de todos ellos son productos de ‘kilómetro cero’, principalmente de mar y de huerta, uno de los rasgos característicos de los restaurantes que cuentan con la marca de calidad ‘Reserva de Biosfera Terras das Mariñas’, entidad que patrocina el evento.

La presentación de esta cita gastronómica, que se celebrará el próximo jueves 6 de agosto, tuvo lugar en el propio establecimiento y contó con la presencia del gerente de la Reserva, Diego López.

Este destacó la labor llevada a cabo por los responsables del restaurante desde el año 2021 en el cual se hicieron con las riendas del establecimiento hostelero. Por su parte Martínez indicó que la reserva ya se encuentra abierta y el aforo es para 25 personas.

El plazo para inscribirse finaliza el día 4 de agosto. Dirección Rúa Alfolí, plaza Antolín Faraldo, 10. Teléfono 622 468 417.