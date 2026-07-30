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Betanzos

La artista alemana Isabell Seidel, ganadora de la XVIII Bienal de Balconadas de Betanzos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 04:29
La obra ganadora
La obra ganadora
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La XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas de Betanzos ha anunciado los ganadores de esta edición, a la que concurrieron un centenar de artistas "que converten o casco histórico nun auténtico museo ao aire libre, enchendo de cor e creatividade as fachadas e balcóns da cidade", indicó el Ayuntamiento.

Así, el jurado estuvo presidido por la artista Isabel Pintado Palacio e integrado por María Emilia Vázquez Rozas, Carlos Pereira Martínez, Pedro Bueno Salto, Julio Luis García Rivas y Sara Pérez Bello como vocales, ejerciendo como secretario Daniel Loza Martínez

"Tras analizar as preto de cen obras presentadas ao certame, o xurado decidiu conceder o primeiro premio, dotado con 5.000 euros, á obra da artista alemá Isabell Seidel, coa balconada número 47. Ademais, acordou outorgar dous accésits, de 1.500 euros cada un, a Manuel Moreno (número 787) e Alba Tojo (número 53), así como tres mencións de honra a Natalia Desiree García, Manuel Carballeira e María José Muñoz", apuntó el órgano cualificador.

En su valoración, el jurado destacó la elevada calidad de las obras presentadas, teniendo en cuenta criterios como la técnica, la originalidad, la innovación, la creatividad, la capacidad expresiva y el valor estético de las creaciones.

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La alcaldesa, María Barral, destacó que "Balconadas é unha das citas culturais máis emblemáticas de Betanzos e un dos eventos que mellor representan a nosa aposta por achegar a cultura á rúa e facer do noso casco histórico un gran espazo para a creación artística".

Además, subrayó que esta cita "está plenamente consolidada como unha das grandes citas do verán betanceiro e un dos principais certames culturais galegos, que atre moita xente as nosas rúas entre a Feira Franca Medieval e as Festas de San Roque".

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