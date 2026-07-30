El BNG solicita información sobre las atracciones del San Roque
O BNG solicitó al Gobierno de María Barral información sobre las atracciones del San Roque, para que "o conxunto da veciñanza" conozca "as negociacións que se están a manter para que as próximas festas de agosto poidan contar con atraccións variadas para a mocidade de Betanzos".
Según expuso la edil nacionalista Vanessa Rey “hai un sector de idade, a adolescencia, que se está vendo prexudicado ao non poder desfrutar con normalidade do seu principal divertimento, as atraccións das festas, logo de que no San Roque de 2025 non se instalase ningunha atracción nin na praza do Campo nin na zona do Carregal”.
Los nacionalistas aseguraron que comparten la decisión adoptada hace dos años de trasladar las atracciones y liberar así "espazos e ruídos da praza do Campo" pero esto supuso un conflicto con los feriantes, que derivó en su negativa a instalar atracciones en 2025.
En este sentido, el BNG insta al Gobierno de María Barral a informar "sobre as conversas que se están a manter co sector dos feirantes no relativo ás atraccións das festas de San Roque e sobre os eventos que ten programados para a adolescencia nas festas deste 2026".
Para los nacionalistas, “é necesario realizar un programa atractivo de actividades para este sector de idade, máis alá das orquestras e dos concertos, para un público máis adulto”, añadió Rey.
El BNG asegura que los socialistas les indicaron que "a situación é similar á do ano pasado, hai feirantes interesados e presentaron as solicitudes para se instalaren nas festas, mais non poden garantir que finalmente o vaian facer", resume el BNG.