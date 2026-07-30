Alerta en Betanzos por la escasez de agua: Barral solicita colaboración para un consumo responsable

El Mendo a su pasor por As Cascas Archivo el Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos solicita la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua ante la situación de sequía que atraviesa Galicia y la previsión de que pueda prolongarse algunas semanas más, ya que "a Xunta mantén a situación de prealerta por escaseza en varias zonas e recomenda aos concellos promover medidas preventivas de aforro para evitar restricións futuras", advierte el Gobierno de María Barral.

La alcaldesa destacó que “a mellor ferramenta para garantir o abastecemento é a colaboración de todos e todas" incidiendo en que "pequenos xestos diarios supoñen un importante aforro de auga e contribúen a preservar un recurso esencial”, expuso la alcaldesa de Betanzos.

En este sentido, los responsables municipales quieren trasladar "unha mensaxe de responsabilidade e concienciación, apelando a un consumo racional que permita preservar as reservas hídricas sen esperar a que sexa necesario adoptar medidas máis restritivas", como han hecho algunos municipios cercanos, como Curtis y Oza Cesuras, también en la cuenca del Mendo, del que se abastece Betanzos.

En estos ayuntamientos, los responsables municipales informaron hace varios días a los vecinos de las medidas adoptadas ante “a complicada situación hídrica actual”, y que en Oza Cesuras implica “a prohibición de calquera uso da auga que non sexa para uso doméstico ou hostaleiro” desde las 19.00.

Por su parte, Curtis se adelantó a todos los demás y el día 16 de julio emitió un bando para prohibir “encher piscinas privadas, lavar coches, limpar con mangueira e regar hortas e xardíns”.

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En este sentido, los servicios municipales difundirán una campaña informativa con recomendaciones para reducir el consumo de agua en los hogares, como "ducharse en lugar de bañarse e reducir o tempo baixo a auga; pechar a billa mentres se lavan os dentes, as mans ou se enxaboan os pratos; utilizar a lavadora e o lavalouzas unicamente cando estean a plena carga e, sempre que sexa posible, con programas de aforro; revisar que billas e cisternas non presenten fugas; reutilizar a auga cando sexa posible para outros usos domésticos; evitar o rego nas horas centrais do día e empregar auga de choiva sempre que sexa posible; non empregar mangueiras para limpar patios, beirarrúas ou vehículos, optando por métodos alternativos; cubrir as piscinas para minimizar a evaporación e evitar o baleirado innecesario e pechar a chave xeral da vivenda se se vai permanecer varios días fóra", apunta el Gobierno de Betanzos.

La alcaldesa recordó también que “Betanzos non é alleo aos efectos do cambio climático e debemos actuar con responsabilidade. O aforro de auga é unha tarefa compartida na que cada pequeno xesto conta”.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Betanzos continuará realizando un seguimiento permanente de la situación en coordinación con la empresa concesionaria del servicio y con los organismos competentes, informando puntualmente a la ciudadanía de cualquier novedad, pero, mientras tanto, insiste en la importancia de adoptar hábitos de consumo responsable para contribuir a la "conservación dun recurso imprescindible para todos", concluye el Gobierno de María Barral.