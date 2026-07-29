El arte invade Betanzos: obras de toda España, Italia y EEUU en Balconadas 2026

Balconadas 2026 en la Rúa do Castro Carlota Blanco

Balconadas 2026 viste de color el casco histórico de Betanzos. En la ciudad del Mandeo los veranos son distintos cuando se celebra esta original exposición que, desde hace casi cuatro decenios, inunda sus calles de arte, viveza y entusiasmo, a través de las obras de artistas de los cinco continentes, pues todos han estado representados en este certamen desde su estreno en el mes de Santiago de 1988.

Desde entonces, cada dos años, los elementos medievales que aún mantienen algunos de sus monumentos y las marcas centenarias de sus inmuebles entablan conversación con el color y la imaginación de cada una de las creaciones y de sus autores, y tanto vecinos como visitantes se rinden a uno certámenes artísticos más singulares de Galicia. La confirmación de que el arte puede salir de los museos y encontrarse en la calle con la ciudadanía; de que, como alguien comentó no hace muchos años durante la apertura del San Roque, “nada es imposible” en Betanzos.

La XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas, organizada por el Ayuntamiento de Betanzos y la Fundación Manuel Villuendas Pena, vuelve a transformar las calles del casco histórico en un museo abierto que, desde hace una semana, sorprende a los turistas que se acercan hasta el municipio sin conocer la existencia del concurso, cuyos premios de decidirán este miércoles, tras el recorrido, el análisis y la resolución de los expertos que –encabezados por la artista madrileña Isabel Pintado, afincada desde hace años en A Coruña– determinarán la obra vencedora (el autor recibirá 5.000 euros) y los dos accésits (dotados con 1.500 cada uno de ellos) de Balconadas 2026.

El reconocimiento ciudadano a Jesús Núñez, un estreno para el Alfonsetti de Betanzos Más información

En cualquier caso, más allá de los premios, esta exposición es una invitación a caminar sin apuros y apreciar las casi cien creaciones que se exponen desde la semana del 20. Todas ellas, colgadas en las casas de algunas de las calles más céntricas, consiguen crear un recorrido artístico único donde la arquitectura se convierte en el marco más adecuado para el arte contemporáneo: “Cada año se exponen obras muy interesantes, tanto de artistas profesionales como de aficionados”, explica Pintado, directora del certamen desde el año 2010. Un espacio donde tienen cabida la ironía, la imaginación y también la reivindicación social, trasladadas desde cada rincón de España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, pero también desde territorios más alejados, como EEUU o Italia.

Eso sí, existe un requisito indispensable: resistir al verano en Galicia. Una estación cada vez más imprevisible, en la que tanto sopla el viento o caen truenos como calienta el sol y se disparan los termómetros, como estos días en Betanzos.

Las obras están un mes entero expuestas, completamente a la intemperie, pero los que concurren, consagrados o aficionados, conocen las reglas: “Todos ellos saben que han de ser materiales de alta resistencia y nadie se sale de la norma”, señala Pintado.

Además, a las técnicas tradicionales se suman los soportes textiles o impresiones digitales, y esa variedad otra de las señas de identidad de Balconadas Betanzos: “Es amplísima y la calidad, extraordinaria”, resume la directora, que anima a disfrutar de las distintas maneras de entender el arte; a revivir el sueño de Jesús Nuñez, que no dudó en romper con los esquemas tradicionales y traer a su ciudad un modelo nunca antes visto en Europa. La idea era tan sencilla como innovadora: sacar el arte de las salas de exposición y llevarlo directamente a las calles, sin horarios y sin muros; una ciudad-museo, abierta 24/7. l