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Betanzos

El edil del PP José Manuel Manso renuncia a su acta en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
28/07/2026 21:41
21 julio 2023Betanzos.- Sesión plenaria de Betanzos
José Manuel Manso Naveira, segundo por la derecha, renunció a su acta en Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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El edil Manel Manso, número 4 en la candidatura que Ceci Vázquez encabezó en 2023 e integrante del Grupo Municipal del PP, renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Betanzos.

Así lo confirmó el Partido Popular, cuyos responsables mostraron su "absoluto respeto" a la decisión de Manso. También a través de sus redes sociales, donde su portavoz, Ceci Vázquez, asegura que "hoxe está a ser un día de sentimentos e emocións enfrontadas tralo anuncio da renuncia do compañeiro Manel Manso" e informa de la incorporación de Ana Belén Gómez Viqueira.

Vázquez no repara en elogios hacia Manso, al que define como "excelente persoa, amigo, cunha cabeza privilexiada, honesto, coherente, divertido..." y asegura que "estarei en débeda con el eternamente por terme acompañado nesta aventura tanto nas eleccións de 2019 como no 2023".

La número tres del PP de Betanzos deja su acta por "motivos personales"

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De acuerdo con las explicaciones de los conservadores, la salida del edil responde a que inicia una nueva etapa vital "trala xubilación" y que, en cualquier caso, teniendo en cuenta "o seu compromiso e a súa dedicación" en estos años, "seguimos a contar co seu apoio para alcanzar ese cambio necesario  que precisa Betanzos".

En cuanto a Ana Gómez Viqueira, número 11 en la candidatura del Partido Popular en 2023, agradeció "a súa predisposición e ilusión” antes de destacar que, además de empresaria del sector de la hostelería, es conocida en Betanzos por su implicación en diferentes colectivos (SOS Betanzos Hostelería y ANPA O Carregal). "Ana representa a ilusión nesta recta final do mandato e estou convencida de que tamén nos axudará a conseguir ese reforzar el trabajo del Grupo Municipal en los diez meses que restan hasta las elecciones de mayo de 2027”.

Ceci Vázquez también 

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