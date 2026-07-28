El edil del PP José Manuel Manso renuncia a su acta en Betanzos

José Manuel Manso Naveira, segundo por la derecha, renunció a su acta en Betanzos Archivo El Ideal Gallego

El edil Manel Manso, número 4 en la candidatura que Ceci Vázquez encabezó en 2023 e integrante del Grupo Municipal del PP, renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Betanzos.

Así lo confirmó el Partido Popular, cuyos responsables mostraron su "absoluto respeto" a la decisión de Manso. También a través de sus redes sociales, donde su portavoz, Ceci Vázquez, asegura que "hoxe está a ser un día de sentimentos e emocións enfrontadas tralo anuncio da renuncia do compañeiro Manel Manso" e informa de la incorporación de Ana Belén Gómez Viqueira.

Vázquez no repara en elogios hacia Manso, al que define como "excelente persoa, amigo, cunha cabeza privilexiada, honesto, coherente, divertido..." y asegura que "estarei en débeda con el eternamente por terme acompañado nesta aventura tanto nas eleccións de 2019 como no 2023".

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De acuerdo con las explicaciones de los conservadores, la salida del edil responde a que inicia una nueva etapa vital "trala xubilación" y que, en cualquier caso, teniendo en cuenta "o seu compromiso e a súa dedicación" en estos años, "seguimos a contar co seu apoio para alcanzar ese cambio necesario que precisa Betanzos".

En cuanto a Ana Gómez Viqueira, número 11 en la candidatura del Partido Popular en 2023, agradeció "a súa predisposición e ilusión” antes de destacar que, además de empresaria del sector de la hostelería, es conocida en Betanzos por su implicación en diferentes colectivos (SOS Betanzos Hostelería y ANPA O Carregal). "Ana representa a ilusión nesta recta final do mandato e estou convencida de que tamén nos axudará a conseguir ese reforzar el trabajo del Grupo Municipal en los diez meses que restan hasta las elecciones de mayo de 2027”.

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