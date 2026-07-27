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Betanzos

Antón Tenreiro, novo edil do BNG de Betanzos: "Volvo á primeira liña política con ilusión e forza"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/07/2026 14:32
Antón Tenreiro
Antón Tenreiro
Cedida
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Antón Tenreiro Ferreiro tomará posesión este serán como edil nacionalista de Betanzos completando así o Grupo Municipal do BNG.

O novo representante do BNG de Betanzos conta cunha dilatada experiencia na política local, pois foi concelleiro en Oleiros durante máis dunha década, e tamén formou parte do organigrama da vicepresidencia da Xunta, dentro do Consorcio da Igualdade e do Benestar.

En palabras de Tenreiro, “volvo á primeira liña política coa ilusión e a forza daqueles tempos e coa idea de sumar para o cambio que Betanzos necesita”.

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O BNG reforza o seu grupo a menos dun ano das Municipais, co foco posto "na preocupante xestión económica, na perda paulatina de servizos e de liderado e na errática xestión do Goberno de Betanzos".

Tenreiro amosouse animado para traballar co fin de mellorar as cousas e púxose a disposición de toda a veciñanza de Betanzos para cumprir coas súas necesidades.

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Antón Tenreiro, novo edil do BNG de Betanzos: "Volvo á primeira liña política con ilusión e forza"
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