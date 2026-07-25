La ‘revolución’ que afecta al taxi en Betanzos: cobertura 24 horas y nuevas normas para el sector

Exterior Edificio Archivo, donde se ubica el servicio de taxi de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno de Betanzos someterá a aprobación inicial la la nueva Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi, que actualizará la normativa municipal conforme a la autonómica vigente y que tiene un objetivo prioritario: garantizar un servicio de taxi las 24 horas del día a disposición de los vecinos de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, explicó que llevan tiempo recibiendo numerosas quejas de usuarios por la escasez o ausencia de taxis, especialmente durante la noche, una situación que considera incompatible con la prestación de un servicio público esencial: “El taxi es un servicio esencial para muchas personas, ya sea para desplazamientos relacionados con el trabajo, acudir a citas médicas, regresar a casa con seguridad o atender cualquier otra necesidad” y “el Concello de Betanzos no puede permitir que existan franjas horarias en las que este servicio simplemente no exista”, afirmó Barral.

Tras meses de elaboración, los responsables municipales apuestan por una ordenanza que permitirá al Ayuntamiento de Betanzos intervenir en la organización de horarios, turnos y descansos cuando sea necesario para asegurar una cobertura compatibilizando los derechos de los taxistas “con la garantía de un servicio público de calidad para toda la ciudadanía”, detalló María Barral.

La nueva regulación ha sido redactada conforme a la Ley 4/2013 de Transporte Público de Galicia y al Decreto 103/2018.

Además de superar el trámite de consulta pública previa, el texto ha sido negociado con el sector y cuenta con el informe favorable de la Secretaría de Betanzos.

Otro de los cambios relevantes afecta al régimen de licencias municipales, ya que la nueva ordenanza establece un sistema más transparente para su concesión, transmisión y extinción, fija nuevos requisitos para acceder a su titularidad, limita la concentración de licencias y crea un registro municipal que permitirá un mayor control sobre la prestación del servicio.

Una vez aprobada inicialmente, se expondrá durante treinta días para que ciudadanos y entidades puedan presentar alegaciones o sugerencias, y si no se presentan reclamaciones, el texto quedará aprobado de forma definitiva y entrará en vigor como la nueva herramienta normativa para garantizar un servicio de taxi más moderno, transparente y, sobre todo, que esté disponible 24/7.

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Entre las medidas que contempla la nueva norma también destaca la limitación de la antigüedad máxima de los vehículos a doce años, la regulación de los taxis adaptados para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos, la obligación de mostrar las tarifas y la identificación del vehículo y del conductor, así como la emisión de factura cuando sea solicitada.

Además, el texto regula la instalación de elementos de seguridad como mamparas o cámaras y prohíbe expresamente la publicidad sexista en los vehículos.