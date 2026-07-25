Barral anuncia que la EMuF llevará el nombre de Elena Díaz Blanco, su directora desde 1986

Homenaje a Elena Díaz, tercera por la derecha, con su familia; la alcaldesa, María Barral, y los ediles Ricardo Cheda, Ángeles Veiga y Ana Veiga Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos celebró una nueva edición del Festival Folclórico Día de Galicia. Un acto especialmente emotivo al convertirse en reconocimiento sorpresa a Elena Díaz Blanco, directora de la Escola Municipal de Folclore (EMuF). Una escuela que, como anunció la alcaldesa, María Barral, durante la velada, en la explanada de El Pasatiempo, “levará o seu nome” a partir del curso 2026-27, tal y como se acordó en la Comisión de Honras e Distincións do Concello de Betanzos.

Después de la actuación del Grupo da EMuF, “o Concello de Betanzos rendeu unha emotiva homenaxe á súa directora, Elena Díaz Blanco, en recoñecemento á súa dedicación e compromiso ao longo destas catro décadas, coincidindo coa proximidade da súa xubilación”, con las intervenciones de numerosos alumnos vinculados a la escuela en estos cuarenta años y el discurso de Barral, que destacó “a traxectoria profesional e humana” de Díaz, agradeciéndole “corenta anos de entrega, esforzo e paixón polo folclore galego e por facer desta escola un referente da cultura tradicional en Betanzos”.

Darle el nombre de la EMuF supone “unha homenaxe permanente a quen dedicou boa parte da súa vida a formar persoas e a manter viva unha parte esencial do noso patrimonio cultural”, apostilló María Barral.