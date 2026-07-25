Barral anuncia que la EMuF llevará el nombre de Elena Díaz Blanco, su directora desde 1986
El Ayuntamiento de Betanzos celebró una nueva edición del Festival Folclórico Día de Galicia. Un acto especialmente emotivo al convertirse en reconocimiento sorpresa a Elena Díaz Blanco, directora de la Escola Municipal de Folclore (EMuF). Una escuela que, como anunció la alcaldesa, María Barral, durante la velada, en la explanada de El Pasatiempo, “levará o seu nome” a partir del curso 2026-27, tal y como se acordó en la Comisión de Honras e Distincións do Concello de Betanzos.
Después de la actuación del Grupo da EMuF, “o Concello de Betanzos rendeu unha emotiva homenaxe á súa directora, Elena Díaz Blanco, en recoñecemento á súa dedicación e compromiso ao longo destas catro décadas, coincidindo coa proximidade da súa xubilación”, con las intervenciones de numerosos alumnos vinculados a la escuela en estos cuarenta años y el discurso de Barral, que destacó “a traxectoria profesional e humana” de Díaz, agradeciéndole “corenta anos de entrega, esforzo e paixón polo folclore galego e por facer desta escola un referente da cultura tradicional en Betanzos”.
Darle el nombre de la EMuF supone “unha homenaxe permanente a quen dedicou boa parte da súa vida a formar persoas e a manter viva unha parte esencial do noso patrimonio cultural”, apostilló María Barral.