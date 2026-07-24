Críticas del PP de Betanzos a la regulación del tráfico en el casco histórico: "Será un caos"

Araceli López y Ceci Vázquez, este viernes en el casco histórico betanceiro CARLOTA BLANCO

La portavoz del PP de Betanzos, Ceci Vázquez, y la concejala Araceli López lamentaron este viernes varios aspectos de la propuesta del Gobierno local para regular el tráfico en el casco histórico, la cual creen que “generará un caos y un laberinto administrativo”. “Acabará siendo lesiva y muy perjudicial para las personas que viven y para los establecimientos que trabajan en el casco histórico”, vaticinaron.

Tras cuestionar la “falta de claridad” del expediente de respuesta de las alegaciones por parte del Ejecutivo de María Barral y que “sigan sin contestarse diferentes peticiones recogidas en la alegación colectiva” impulsada por el PP y suscrita por más de 450 firmas, Ceci Vázquez explicó que el Gobierno local propone desestimar 19 de las 41 alegaciones recibidas, aceptar nueve y estimar parcialmente otras 13.

“Estas cifras demuestran que no era el Partido Popular quien estaba equivocado cuando hablaba de una amplia contestación social, porque cuando un proyecto necesita tantas correcciones y rectificaciones tras su exposición pública es que nació mal, sin el diálogo suficiente y que no estaba bien hecho”, resaltó.

Entre otras cosas, subraya que el Ayuntamiento se niega a ampliar el límite máximo de acceso permitido durante 30 minutos -la petición del PP era de 60 minutos-; tampoco modificará la prohibición de acceso a vehículos con un peso superior a 3.500 kilogramos, “lo que provocará que haya negocios que no puedan recibir a sus proveedores”; y tampoco incrementará el plazo de 48 horas para justificar ante la Policía Local los accesos no autorizados, al considerar “suficiente” ese plazo.

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