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Betanzos

Ángel de la Cruz recibe el premio a toda una trayectoria en la Semana de Cine de Betanzos

Noelia DíazLucía Tenreiro
Noelia Díaz y Lucía Tenreiro
24/07/2026 21:08
Alfombra roja en la clausura de la Semana Internacional de Cine de Betanzos
Alfombra roja en la clausura de la Semana Internacional de Cine de Betanzos
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La XXIII Semana de Cine de Betanzos llegó este viernes a su fin con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’, protagonizada por Jaime Lorente -un acto en el que participó el periodista Rubén Ventureira-. 

De la Cruz recordó su carrera al recoger el galardón: "Comenzó en mi infancia cuando mi madre me dejaba en el Cine Coruña y la pantalla me enamoró". "Siempre digo que todas las historias están contadas menos la tuya y en mi caso hoy eso se cumple, no pensé que viviría este momento. Gracias por darme este capítulo de mi historia", a lo que añadió que "siempre es un orgullo recibir premios, pero que te lo den por tu trayectoria cuando aún esperas alargarla mucho más es algo fantástico".

El acto, que tuvo lugar en el Alfonsetti de Betanzos, la sala de cine más antigua de Europa en funcionamiento, comenzó con la llega del premiado al recinto acompañado del director de la Semana, José María Paz Gago; la alcaldesa de Betanzos, María Barral, el director de Agadic, Jacobo Sutil, y representantes del sector audiovisual gallego.

Ángel de la Cruz ha logrado cuatro premios Goya, numerosos Mestre Mateo e innumerables reconocimientos en el audiovisual.

Mabel Rivera protagonizará la edición de 2027

La cita con el cine continuará en 2027 con la XXIV edición que, tal y como se anunció en la jornada de este viernes, se dedicará a la actriz Mabel Rivera, ganadora de una premio Goya por 'Mar adentro', ha participado en la serie 'Pratos combinados' y en títulos como 'El orfanato', 'Los fantasmas de Goya' o 'Rapa', entre otras muchas, así como ha prestado su voz en numerosos doblajes.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, agradeció que “un año más Betanzos tenga la oportunidad de acoger esta semana internacional". "Es un orgullo presumir de un cine municipal con tanta historia en activo y de cuidar así nuestra gran riqueza cultural", dijo la regidora, que se mostró especialmente satisfecha de que en estos últimos años se haya premiado al talento cinematográfico gallego: "¡Tenemos mucho y debemos destacarlo y presumir de él!", exclamó.

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