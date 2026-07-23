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Betanzos

Un menor de edad resulta herido grave en Betanzos tras ser atropellado cuando iba en bicicleta

El accidente se produjo a la altura del polígono de Piadela

Efe
23/07/2026 14:03
Una de las carreteras del entorno de Piadela
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Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por el polígono de Piadela, en la localidad coruñesa de Betanzos.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo poco antes de las 10.30 horas. Fue un particular quien dio aviso a la central de emergencias, indicando que el joven herido necesitaba asistencia sanitaria urgente.

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Con esta información, los operadores del 112 dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Betanzos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Ya en el punto del siniestro, los servicios de emergencias confirmaron la gravedad de la situación y el menor fue evacuado en estado grave por los profesionales sanitarios.

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