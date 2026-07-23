Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El comercio de Betanzos sortea 300 premios en su campaña 'Merca, Rasca, Gaña'

Los regalos están valorados en 1.500 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 12:49
Cartel de la promoción
Cartel de la promoción
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La campaña 'Merca, Rasca, Gaña' de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe) sorteará 300 premios valorados en 1.500 euros entre los clientes que realicen sus compras desde este viernes, día 24, hasta el día 31.

Los usuarios recibirán con cada compra boletos 'rasca' en los más de 60 negocios inscritos en la promoción, con variedad de premios directos. En total se pondrán en juego 50 vales de 20 euros, 124 bolsas de tela de algodón reutilizables, 36 cómics y 90 camisetas.

En el caso de conseguir un boleto premiado con un vale de 20 euros, el cliente podrá canjearlo directamente en cualquiera de los establecimientos asociados, aunque no estén inscritos en la campaña. Podrá hacer una compra de igual o superior importe que el vale, y si la compra es inferior no se devolverá el cambio.

El resto de regalos se recogerán en la sede de la asociación, situada en la Praza Mestre José Dapena, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas. El plazo para canjear premios termina el 12 de agosto a las 14.00 horas.

Esta acción promocional de Acebe CCA está cofinanciada por la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Betanzos y Gadis.

Imagen antigua de Guarnicionería Bautista, en Curtis

El emocionante y solidario regreso de un negocio centenario de Curtis

Más información
La emoción de una despedida inaugura la Feira Franca Medieval de Betanzos

El Festival del Día de Galicia y Vai de Rúa, las dos citas que irrumpen el viernes en Betanzos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo

Inés Rey apela a la colaboración público privada para la promoción turística tras el acuerdo con Inditex para abrir nuevas rutas aéreas
EFE
El ideal gallego

Kiko Rivera anuncia que suspende todas sus actuaciones tras sufrir un ictus
EFE
Urgencias Chuac

El Hospital de A Coruña registra más de 600 urgencias en las últimas 24 horas
Lucía Crujeiras
Cartel de la promoción

El comercio de Betanzos sortea 300 premios en su campaña 'Merca, Rasca, Gaña'
Redacción