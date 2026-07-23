El comercio de Betanzos sortea 300 premios en su campaña 'Merca, Rasca, Gaña'

Cartel de la promoción CEDIDA

La campaña 'Merca, Rasca, Gaña' de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe) sorteará 300 premios valorados en 1.500 euros entre los clientes que realicen sus compras desde este viernes, día 24, hasta el día 31.

Los usuarios recibirán con cada compra boletos 'rasca' en los más de 60 negocios inscritos en la promoción, con variedad de premios directos. En total se pondrán en juego 50 vales de 20 euros, 124 bolsas de tela de algodón reutilizables, 36 cómics y 90 camisetas.

En el caso de conseguir un boleto premiado con un vale de 20 euros, el cliente podrá canjearlo directamente en cualquiera de los establecimientos asociados, aunque no estén inscritos en la campaña. Podrá hacer una compra de igual o superior importe que el vale, y si la compra es inferior no se devolverá el cambio.

El resto de regalos se recogerán en la sede de la asociación, situada en la Praza Mestre José Dapena, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas. El plazo para canjear premios termina el 12 de agosto a las 14.00 horas.

Esta acción promocional de Acebe CCA está cofinanciada por la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Betanzos y Gadis.

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