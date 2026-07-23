Betanzos propón a Lar de Unta, Chimi Churri, Antón Lagares e os Xóvenes do Pobo como premios Garelos 2026
A Comisión de Nomenclátor, Distincións e Honras do Concello de Betanzos aprobou por unanimidade a concesión dos Premios Garelos 2026, os máximos galardóns honoríficos que outorga cada dous anos para distinguir a persoas, entidades e colectivos que, pola súa traxectoria, dedicación e contribución ao desenvolvemento da cidade, constitúen un exemplo para toda a sociedade betanceira. A proposta, explica o Executivo local, será trasladada agora ao vindeiro pleno.
A alcaldesa, María Barral, explica que a comisión acordou conceder o Premio Garelo de Comercio e Industria á Parrillada Chimi Churri; o Premio Garelo de Educación e Cultura á Asociación Cultural Lar de Unta; o Premio Garelo do Deporte ao piragüista Antón Lagares Montes; e o Garelo Especial á Asociación Cultural de Danzas Gremiais Xóvenes do Pobo, coincidindo coa celebración do seu 50 aniversario.
Barral destaca que os Premios Garelos representan "o maior recoñecemento institucional que concede o Concello" e salientou que os galardoados desta edición "simbolizan o esforzo, o compromiso e o orgullo de pertenza a Betanzos, contribuíndo desde ámbitos moi diferentes a engrandecer o nome da cidade e a preservar o seu patrimonio económico, social, deportivo e cultural".