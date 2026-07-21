El Festival del Día de Galicia y Vai de Rúa, las dos citas que irrumpen el viernes en Betanzos

La plaza de la Constitución acogerá algunos de los espectáculos del Festival Vai de Rúa Archivo El Ideal Gallego

Después de la Feira Franca Medieval y del BetanJazz y cuando aún continúa celebrando la Semana de Cine de Betanzos, la ciudad encara nuevas citas culturales y de ocio con la celebración del Festival Folclórico Día de Galicia, el viernes 24 en El Pasatiempo, que en esta edición será especial por conmemorarse el 40 aniversario de la Escola Municipal de Folclore (EMuF) y el Festival de Artes Escénicas Vai de Rúa, que se desarrollará del viernes 24 al domingo 26.

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La agenda se abrirá el viernes con 'O estraño caso do dentista da rúa Brasov', de la compañía Troula Animación, un espectáculo itinerante que recorrerá las calles de Betanzos. Esta actuación se enmarca en las actividades Cultura no Camiño 2026, que impulsa la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta.

El sábado 25 de julio habrá tres actuaciones: a las 13.00 horas, en la Alameda José Veiga Roel, 'As aventuras de Jazzy e Blusy', de Gallaecia Eventos, también incluida en Cultura no Camiño; a las 20.30 horas, en la plaza de la Constitución se representará 'Monte', de Laboratorio Escénico, y a las 21.00 horas, '5.0', de Sue Moreno-

La clausura, el domingo 26 de julio, contará con otras dos representaciones: a las 13.00 horas, en la Alameda José Veiga Roel, 'Charlatán Rodríguez', de la compañía Rendos Pequeno, dentro de Cultura no Camiño, y a las 21.00 horas, en la plaza de la Constitución, 'Enredos', de A Vela Circo, espectáculo integrado en la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

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El Festival Vai de Rúa está organizado por el Ayuntamiento de Betanzos, con la colaboración de la Axencia Galega das Industrias Culturais, de la Diputación de A Coruña y su Rede Cultural, consolidándose como "unha das principais citas culturais do verán na cidade e convertendo as rúas e prazas en escenarios abertos para o desfrute da veciñanza e das persoas visitantes", aseguran desde el Gobierno de María Barral.