Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución
El Ayuntamiento de Betanzos avanza en los expedientes urbanísticos para la venta forzosa de tres inmuebles en la plaza de la Constitución y en las calles Nova y de Os Ferreiros.
Tras someter a información pública y trámite de audiencia los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de 14 de mayo de 2026 relativos a tres expedientes en los que se declara el incumplimiento del deber legal de conservación y rehabilitación por parte de sus titulares, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de "declaración de incumplimiento" del deber de conservación y rehabilitación y el inicio del procedimiento de venta forzosa de los inmuebles situados en la Rúa Nova 55, Rúa dos Ferreiros, 27 y plaza de A Constitución, 2.
Asimismo, se informa de que los que consideren afectados pueden examinar la documentación en las oficinas de Urbanismo en Betanzos o bien a través de la sede electrónica "durante o prazo de vinte (20) días hábiles, contados desde a publicación deste anuncio no DOG, poderanse formular cantas alegacións, suxestións, reclamacións ou xustificacións se consideren convenientes en defensa dos seus dereitos", recoge el DOG.