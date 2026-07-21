Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución

Una de las viviendas es la sitiada e el número 27 de os Ferreiros Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos avanza en los expedientes urbanísticos para la venta forzosa de tres inmuebles en la plaza de la Constitución y en las calles Nova y de Os Ferreiros.

Tras someter a información pública y trámite de audiencia los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de 14 de mayo de 2026 relativos a tres expedientes en los que se declara el incumplimiento del deber legal de conservación y rehabilitación por parte de sus titulares, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de "declaración de incumplimiento" del deber de conservación y rehabilitación y el inicio del procedimiento de venta forzosa de los inmuebles situados en la Rúa Nova 55, Rúa dos Ferreiros, 27 y plaza de A Constitución, 2.

Asimismo, se informa de que los que consideren afectados pueden examinar la documentación en las oficinas de Urbanismo en Betanzos o bien a través de la sede electrónica "durante o prazo de vinte (20) días hábiles, contados desde a publicación deste anuncio no DOG, poderanse formular cantas alegacións, suxestións, reclamacións ou xustificacións se consideren convenientes en defensa dos seus dereitos", recoge el DOG.