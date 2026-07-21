Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/07/2026 12:57
Una de las viviendas es la sitiada e el número 27 de os Ferreiros
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Betanzos avanza en los expedientes urbanísticos para la venta forzosa de tres inmuebles en la plaza de la Constitución y en las calles Nova y de Os Ferreiros.

Tras someter a información pública y trámite de audiencia los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de 14 de mayo de 2026 relativos a tres expedientes en los que se declara el incumplimiento del deber legal de conservación y rehabilitación por parte de sus titulares, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de "declaración de incumplimiento" del deber de conservación y rehabilitación y el inicio del procedimiento de venta forzosa de los inmuebles situados en la Rúa Nova 55, Rúa dos Ferreiros, 27 y plaza de A Constitución, 2.

Asimismo, se informa de que los que consideren afectados pueden examinar la documentación en las oficinas de Urbanismo en Betanzos o bien a través de la sede electrónica "durante o prazo de vinte (20) días hábiles, contados desde a publicación deste anuncio no DOG, poderanse formular cantas alegacións, suxestións, reclamacións ou xustificacións se consideren convenientes en defensa dos seus dereitos", recoge el DOG.

Barral destaca o “fito histórico” que para Betanzos significa a aprobación do PXOM

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Obras en Montouto

La Xunta inicia la construcción de sendas peatonales en Mabegondo y Montouto por 484.000 euros
Redacción
Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico

Así será la segunda edición del Son e Mar Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución
Lucía Tenreiro
Coche de la Guardia Civil

Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en un domicilio de Almoradí
EFE