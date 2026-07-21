Ángel de la Cruz, reconocido por la Semana de Cine de Betanzos 2026 | “Siempre he querido ser eso, un contador de historias”

Ángel de la Cruz, al que se dedica esta edición de la Semana de Cine de Betanzos Carlota Blanco

Ángel de la Cruz recibe estos días el reconocimiento de la Semana Internacional de Cine de Betanzos, una ciudad a la que regresa para “cerrar el círculo” que abrió hace más de treinta años en El Pasatiempo. Un ‘contador de historias’, el subtítulo escogido por la organización para la edición de este año, es lo que siempre ha soñado: “Me ha hecho muchísima ilusión, es eso lo que quise ser desde niño”, reconoce el cineasta coruñés, convencido de que “las historias pueden hacer a la gente mejor y ayudar a cambiar el mundo” y de que las distinciones, “mejor que te las den cuando estás vivo porque después no puedes agradecer”, comenta entre risas De la Cruz.

Con cuatro Goya y una carrera que ha contribuido a situar la animación gallega en el mercado internacional, confiesa su desconcierto inicial por ver su nombre con los de José Luis Garci, José Luis Cuerda o Isabel Coixet, a los que en su día también se les rindió tributo en Betanzos. “Me parece increíble estar ahí”, indica a solo unas horas de inaugurar la muestra en el Alfonsetti.

Después de décadas escribiendo, creando, contando historias... tiene claro que su punto de partida es lo que nunca cambia: “Siempre empiezo por un problema, y si no hay conflicto, no hay historia”, añade la ‘estrella’ de este 2026. Lo explica de la misma manera que cuando imparte talleres de guion. “Romeo y Julieta se quieren, pero sus familias se odian. Si ese ‘pero’ desaparece, ya no hay película”, añade De la Cruz. Ese “pero”, dice, es el motor de cualquier relato y, aunque con el tiempo ha cambiado la manera de escribir, la pasión por hacerlo se mantiene intacta: “Antes escribía por intuición, ahora soy más rápido porque he ido desarrollando una técnica que me ayuda a estructurar mejor las historias”, sostiene el director del ‘El Bosque Animado’, la cinta con la que se abrirá la vigésimo tercera edición, esta tarde a las 18.30 en el Alfonsetti.

Ángel de la Cruz, el 'contador' y la estrella de la Semana de Cine de Betanzos 2026 Más información

Un sector de los espectadores lo identifica con la animación y, sobre este asunto, el director considera que todavía se mantienen ciertos prejuicios hacia una técnica que sigue asociándose al cine infantil: “Cada vez menos, pero todavía existen”, asegura De la Cruz.

El ejemplo que pone es revelador: ‘Arrugas’, una de las películas españolas de animación más premiadas de los últimos años, que “aquí hizo muy poca taquilla y, sin embargo, en Japón hizo mucha más, pues allí existe una tradición de animación para adultos que nosotros todavía no tenemos en España”.

En contradicción, considera que el salto tecnológico más relevante del audiovisual se ha dado precisamente en este terreno y señala que desde ‘El Bosque Animado’ —la primera cinta europea en 3D estrenada comercialmente en salas— hasta la actualidad, la evolución ha sido enorme y “dentro de poco será muy difícil distinguir una película de imagen real de una creada por ordenador”, dice De la Cruz.

En cualquier caso, lejos de acomodarse, el artista continúa buscando nuevos retos y, tras adentrarse recientemente en el thriller psicológico con 'La silla', señala la que considera una asignatura pendiente: “Siempre me ha hecho mucha ilusión dirigir un musical”, revela el creador, al que el viernes entregarán el Premio de la Semana de Cine de Betanzos.

Así, habla con emoción de “un género maravilloso” y reflexiona que “si el espectador acepta que dos personas se ponen a cantar y bailar de repente, está dispuesto a creer cualquier cosa porque permite dejar volar la imaginación”, dice De la Cruz.

Mientras ese proyecto soñado llega, Betanzos ofrecerá una panorámica de toda su carrera, desde ‘El bosque animado’ hasta sus trabajos más recientes, incluido ‘O Home e o Can’, del que se siente especialmente orgulloso.

Y si tuviera que resumir por qué merece la pena acercarse estos días al célebre Cine Alfonsetti, una de las salas en activo más antiguas del continente, el homenajeado no duda: “Si les gusta que les cuenten historias, que vengan. Es algo de lo que el ser humano nunca ha podido prescindir. Desde las cavernas hasta hoy siempre hemos necesitado que nos cuenten historias”, resume Ángel de la Cruz.

La sesión inaugural contempla dos proyecciones: 'El Bosque Animado' (2001), que se pasará a las 18.30 horas, y 'El sueño de una noche de San Juan' (2005), prevista para las 20.30.