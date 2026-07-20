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Betanzos

Barral urge a la Xunta a “corrixir as deficiencias do Porto de Betanzos”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/07/2026 16:12
Vista del pantalán y los muelles de Betanzos
Vista del pantalán y los muelles de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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Betanzos volverá a solicitar a Portos de Galicia que acometa “as actuacións necesarias para corrixir as deficiencias” existentes en los muelles después de “anos sen executar ningunha actuación de relevancia”, indicó la alcaldesa, María Barral

La regidora criticó que el Partido Popular “intente responsabilizar ao Concello de Betanzos dunha situación que é competencia exclusiva de Portos de Galicia, desviando a atención sobre quen ten a obriga legal de conservar e manter o porto” e insistió en que el convenio al que los conservadores se refirieron en los últimos días “nunca chegou a producir efectos, xa que non foi aprobado polo pleno da corporación, polo que carece de validez para atribuír a Betanzos unhas obrigas que corresponden integramente á Xunta”.

"O Concello de Betanzos leva anos reclamando á Xunta que actúe no porto", expuso la mandataria antes de asegurar que "fixémolo en numerosas ocasións e seguiremos facéndoo porque entendemos que Betanzos merece unhas instalacións en condicións" porque, en su opinión, "o problema non é a falta de peticións do Concello de Betanzos, senón a falta de resposta de Portos de Galicia".

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En este sentido, sostiene que "é Portos de Galicia quen figura como titular das instalacións, quen autoriza as concesións e quen cobra polos amarres, pola ocupación do dominio público e polos distintos servizos que se prestan no porto" y, en consecuencia, "se cobra polos servizos, tamén ten a obriga de investir no seu mantemento", añadió Barral.

"O que non pode facer é ingresar as taxas e desentenderse do estado das instalacións", continuó la alcaldesa de Betanzos.

En cualquier caso, los responsables municipales ven preocupante que el Partido Popular de la ciudad "prefira exercer de portavoz da Xunta antes que defender os intereses de Betanzos".  

"En lugar de reclamar ao Goberno galego que cumpra coas súas obrigas, dedícanse a buscar escusas para xustificar un abandono que padecen diariamente os usuarios do porto", denunció María Barral.

"Desde este Goberno -añadió- non imos deixar de defender os intereses de Betanzos. Entre poñernos ao lado da nosa cidade ou poñernos ao lado da Xunta, a nosa elección sempre será Betanzos".

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