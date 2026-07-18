El CIEC de Betanzos se adapta al nuevo turismo: a menos alojamientos, más intensidad

Gráfica 2026 empieza el día 20 con las clases de Javier Jubera Archivo El Ideal Gallego

Los Cursos de Gráfica del Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC) de Betanzos siempre han intentado ofrecer algo más que conocimientos, desde sus inicios en los 80, de la mano de Jesús Núñez, hasta este 2026, en que la organización ha tenido que introducir algunos cambios para adaptarse a la realidad imperante en toda España.

Durante casi cuatro décadas, su apuesta ha consistido en combinar el aprendizaje de las técnicas del grabado con la oportunidad de disfrutar, con cierta calma, de la cultura y el entorno natural de As Mariñas.

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Sin embargo, este verano ha tenido que adaptarse a una situación que afecta cada vez a más destinos, la dificultad para encontrar alojamiento: “Nos afecta este boom del turismo, muchas veces un poco mal entendido”, resume el director del CIEC, Pedro Galilea.

El incremento de las viviendas turísticas y la escasez de inmuebles disponibles para estancias de dos semanas han obligado a replantear parte de la agenda estival con una solución que pasa por mantener intacta la esencia de los cursos de este mes, que conservan su formato tradicional de dos semanas y clases únicamente por la tarde, mientras que la oferta de agosto se concentra en cursos intensivos de siete días, uno antes y otro después del San Roque.

“Los de julio siguen igual porque esa siempre fue la idea: que la gente pudiera venir a aprender, pero también disfrutar del territorio. Las clases son de cinco a nueve de la tarde y el resto del día lo pueden dedicar a conocer Betanzos, A Coruña, Santiago o las playas”, explica Galilea.

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El cambio será en agosto, cuando el alojamiento resulta mucho más caro y complicado de encontrar y reducir la estancia a una sola semana hace algo más viable la organización tanto para los alumnos como para los docentes que se desplazan de otras comunidades para impartir los cursos de Gráfica.

Con todo, la adaptación no termina ahí porque este año, el CIEC dará vacaciones por San Roque y por el eclipse solar del día 12.

Más allá de estos ajustes, el espíritu de Gráfica sigue intacto y los talleres de la Rúa do Castro acogerán alumnos de casi toda España, para asistir a los cursos de Aguafuerte, Aguatinta y Calcografía, con Javier Jubera; de Fotopolímero, de la mano de Ramón Freire; Litografía, con Elena Carrasco, y Xilografía, con el artista Groek Malva.

Galilea destaca además otro aspecto que define esta cita estival: la confianza de su alumnado, ya que muchos “repiten todos los años” y “lo viven como unas vacaciones culturales, vienen incluso con la familia, y por la mañana hacen turismo y por la tarde vienen al taller”, añade el director del Centro de Estampa Contemporánea de Betanzos.

El perfil de quienes participan también es muy amplio, pues en sus espacios conviven estudiantes de Bellas Artes, artistas profesionales, profesores que buscan incorporar nuevas técnicas a sus clases y personas que, aunque se dediquen a otros ámbitos, aprovechan sus vacaciones para desarrollar una inquietud creativa y aprovechar para conocer Galicia.

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La matrícula continúa abierta y todavía quedan plazas en todos los cursos, una invitación a descubrir un espacio que mantiene viva la herencia de Jesús Núñez y que este verano demuestra que, incluso en el mundo del arte, también hay que aprender a adaptarse a los nuevos tiempos y, de la misma manera que mientras no encuentran una alternativa al proveedor de planchas de aluminio, que era el mismo para toda España y acaba de retirarse en Barcelona, se centran en la piedra, mientras el mercado turístico siga así, apuestan por los cursos intensivos: “Es solo cuestión de saber reinventarse”, dice Pedro Galilea que, tras descartar Inglaterra por las condiciones actuales del mercado, no dudará en acudir a Países Bajos para dar con las planchas de aluminio que necesitarían para ampliar los cursos de Litografía.