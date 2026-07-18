La ‘Diana Cazadora’ regresa al Mandeo y ya calienta para Os Caneiros
La ‘Diana Cazadora’ vuelve a navegar el Mandeo. Una avería técnica obligó a cancelar las rutas turísticas en la embarcación municipal pero, una vez subsanada y estando de nuevo en óptimas condiciones de seguridad, a un mes de subir a Os Caneiros para celebrar el San Roque, el servicio estará de nuevo operativo este sábado, confirmó a este diario el Ayuntamiento de Betanzos.
De esta manera, el martes 21 se podrán reanudar unos ‘roteiros’ diseñados para conocer la historia de la ciudad vinculada a sus ríos, al cultivo de la vid y a sus tradiciones, y acercarse a un entorno natural único dentro de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas.
Con todo, desde la entidad municipal se recomienda consultar los canales oficiales para estar al día de cualquier novedad relacionada con los itinerarios y servicios que ofrece la ‘Diana Cazadora’.
La embarcación, adquirida en 2002 a través de un convenio con la Diputación de A Coruña, no solo se utiliza para estas rutas y para las dos romerías del mes de agosto, sino que es uno de los servicios más demandados en verano por numerosas asociaciones de Betanzos.