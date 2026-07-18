La ‘Diana Cazadora’ regresa al Mandeo y ya calienta para Os Caneiros

La ‘Diana Cazadora’, atracada en Os Caneiros Archivo El Ideal Gallego

La ‘Diana Cazadora’ vuelve a navegar el Mandeo. Una avería técnica obligó a cancelar las rutas turísticas en la embarcación municipal pero, una vez subsanada y estando de nuevo en óptimas condiciones de seguridad, a un mes de subir a Os Caneiros para celebrar el San Roque, el servicio estará de nuevo operativo este sábado, confirmó a este diario el Ayuntamiento de Betanzos.

De esta manera, el martes 21 se podrán reanudar unos ‘roteiros’ diseñados para conocer la historia de la ciudad vinculada a sus ríos, al cultivo de la vid y a sus tradiciones, y acercarse a un entorno natural único dentro de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas.

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Con todo, desde la entidad municipal se recomienda consultar los canales oficiales para estar al día de cualquier novedad relacionada con los itinerarios y servicios que ofrece la ‘Diana Cazadora’.

La embarcación, adquirida en 2002 a través de un convenio con la Diputación de A Coruña, no solo se utiliza para estas rutas y para las dos romerías del mes de agosto, sino que es uno de los servicios más demandados en verano por numerosas asociaciones de Betanzos.