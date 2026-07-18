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Betanzos

La ‘Diana Cazadora’ regresa al Mandeo y ya calienta para Os Caneiros

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/07/2026 01:17
04 agosto 2024Betanzos.- Betanzos celebró "Os Caneiros en Familia". Un evento anual "añadido" al calendario de celebraciones para ofrecer a los más pequeños la oportunidad de disfrutar plenamente de la romeríaEn el campo de Os Caneiros se organizaron juegos y hubo animación musical, a los que se sumaron baños en el río
La ‘Diana Cazadora’, atracada en Os Caneiros
Archivo El Ideal Gallego
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La ‘Diana Cazadora’ vuelve a navegar el Mandeo. Una avería técnica obligó a cancelar las rutas turísticas en la embarcación municipal pero, una vez subsanada y estando de nuevo en óptimas condiciones de seguridad, a un mes de subir a Os Caneiros para celebrar el San Roque, el servicio estará de nuevo operativo este sábado, confirmó a este diario el Ayuntamiento de Betanzos

De esta manera, el martes 21 se podrán reanudar unos ‘roteiros’ diseñados para conocer la historia de la ciudad vinculada a sus ríos, al cultivo de la vid y a sus tradiciones, y acercarse a un entorno natural único dentro de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas

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Con todo, desde la entidad municipal se recomienda consultar los canales oficiales para estar al día de cualquier novedad relacionada con los itinerarios y servicios que ofrece la ‘Diana Cazadora’. 

La embarcación, adquirida en 2002 a través de un convenio con la Diputación de A Coruña, no solo se utiliza para estas rutas y para las dos romerías del mes de agosto, sino que es uno de los servicios más demandados en verano por numerosas asociaciones de Betanzos. 

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