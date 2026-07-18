Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos ‘rediseña’ la García Irmáns: tecnología, iluminación y seguridad

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/07/2026 17:35
BETANZOS OBRAS GARCÍA IRMÁNS
La iluminación y los nuevos pasos de peatones cambian la imagen de O Campo
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La García Irmáns y su entorno ofrecen una nueva imagen tras completarse la última ‘transformación’ impulsada por el Ayuntamiento de Betanzos

La intervención ha servido para redefinir uno de los enclaves con más actividad y movimiento de la ciudad, con nuevos pasos de peatones inteligentes, más iluminación y la renovación de espacios emblemáticos como los soportales de la Rúa dos Ferradores. 

Así, las actuaciones se centraron en reforzar la seguridad con dos nuevos pasos de peatones, uno de ellos al comienzo de la avenida de Castilla, con iluminación inteligente equipada con tecnología led, sensores de presencia y sistemas luminosos que se activan cuando detectan a alguien cruzando, explican desde el Gobierno de María Barral. 

Las actuaciones en la Diana Cazadora obligan a vallar su entorno, en la plaza de García Irmáns

Así será el lifting de la Diana Cazadora de Betanzos

Más información

La intención es clara: aumentar la visibilidad de los caminantes y reducir el riesgo de accidentes, especialmente por la noche o con condiciones meteorológicas adversas, a lo que se suma la introducción de algunos cambios en la circulación al habilitar un nuevo paso en la avenida de Castilla y desplazar unos metros el existente en el cruce hacia A Cruz Verde y Os Ánxeles, más cerca de la Diana Cazadora. 

Con estas medidas se intenta ofrecer una mejor visibilidad tanto a conductores como a viandantes que circulan y transitan entre la García Irmáns y Os Ferradores. 

Además, el de la carretera de Castilla ha sido elevado para así obligar a reducir la velocidad de los vehículos y optimizar la seguridad de los que cruzan, entre el muro que se extiende hacia A Cruz Verde y el número 2 de la avenida, en las inmediaciones de la Torre de Santo Domingo. 

La ‘revolución’ 2024: el cambio más importante del casco antiguo de Betanzos “en decenios”

Más información

En cualquier caso, los cambios no solo afectaron a la movilidad, pues también se adoptaron medidas en materia de iluminación al incorporar alumbrado con tecnología led para realzar los característicos arcos de cantería e incrementar la visibilidad de uno de los rincones más emblemáticos del casco urbano: los soportales de Os Ferradores. 

Asimismo, se renovaron los asientos de madera de las terrazas para hacer el espacio más cómodo para vecinos y visitantes, teniendo en cuenta que todo el entorno de ‘O Campo’ es la ‘sala de estar’ urbana más importante de Betanzos. 

La alcaldesa, María Barral, destacó que estas actuaciones se enmarcan dentro de una serie de obras orientadas a la modernización de los espacios de la ciudad y recordó que complementan otras actuaciones recientes en este mismo área, como el acondicionamiento de la de la fuente de la Diana Cazadora. 

Con estas intervenciones, se avanza hacia un centro urbano más seguro y hacia un modelo de municipio más accesible que apuesta por el ciudadano, implantando soluciones tecnológicas y sostenibles sin perder de vista el valor patrimonial de una de las antiguas capitales del Reino de Galicia.

La nueva señalética de Betanzos hace distinciones: seis colores para seis tipologías

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Festa da Familia de Bergondo

Medio millar de asistentes a la Festa da Familia de Bergondo
Lucía Tenreiro
BETANZOS OBRAS GARCÍA IRMÁNS

Betanzos ‘rediseña’ la García Irmáns: tecnología, iluminación y seguridad
Lucía Tenreiro
Fotografía difundida por la agencia iraní IRNA de uno de los ataques estadounidenses perpetrados en Hormozgán

Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de Estados Unidos en las últimas tres semanas
EFE
El ideal gallego

Trece años del accidente de Angrois: petición de indulto para el maquinista y recursos ante el TC
Europa Press