Betanzos ‘rediseña’ la García Irmáns: tecnología, iluminación y seguridad

La iluminación y los nuevos pasos de peatones cambian la imagen de O Campo Cedida

La García Irmáns y su entorno ofrecen una nueva imagen tras completarse la última ‘transformación’ impulsada por el Ayuntamiento de Betanzos.

La intervención ha servido para redefinir uno de los enclaves con más actividad y movimiento de la ciudad, con nuevos pasos de peatones inteligentes, más iluminación y la renovación de espacios emblemáticos como los soportales de la Rúa dos Ferradores.

Así, las actuaciones se centraron en reforzar la seguridad con dos nuevos pasos de peatones, uno de ellos al comienzo de la avenida de Castilla, con iluminación inteligente equipada con tecnología led, sensores de presencia y sistemas luminosos que se activan cuando detectan a alguien cruzando, explican desde el Gobierno de María Barral.

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La intención es clara: aumentar la visibilidad de los caminantes y reducir el riesgo de accidentes, especialmente por la noche o con condiciones meteorológicas adversas, a lo que se suma la introducción de algunos cambios en la circulación al habilitar un nuevo paso en la avenida de Castilla y desplazar unos metros el existente en el cruce hacia A Cruz Verde y Os Ánxeles, más cerca de la Diana Cazadora.

Con estas medidas se intenta ofrecer una mejor visibilidad tanto a conductores como a viandantes que circulan y transitan entre la García Irmáns y Os Ferradores.

Además, el de la carretera de Castilla ha sido elevado para así obligar a reducir la velocidad de los vehículos y optimizar la seguridad de los que cruzan, entre el muro que se extiende hacia A Cruz Verde y el número 2 de la avenida, en las inmediaciones de la Torre de Santo Domingo.

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En cualquier caso, los cambios no solo afectaron a la movilidad, pues también se adoptaron medidas en materia de iluminación al incorporar alumbrado con tecnología led para realzar los característicos arcos de cantería e incrementar la visibilidad de uno de los rincones más emblemáticos del casco urbano: los soportales de Os Ferradores.

Asimismo, se renovaron los asientos de madera de las terrazas para hacer el espacio más cómodo para vecinos y visitantes, teniendo en cuenta que todo el entorno de ‘O Campo’ es la ‘sala de estar’ urbana más importante de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, destacó que estas actuaciones se enmarcan dentro de una serie de obras orientadas a la modernización de los espacios de la ciudad y recordó que complementan otras actuaciones recientes en este mismo área, como el acondicionamiento de la de la fuente de la Diana Cazadora.

Con estas intervenciones, se avanza hacia un centro urbano más seguro y hacia un modelo de municipio más accesible que apuesta por el ciudadano, implantando soluciones tecnológicas y sostenibles sin perder de vista el valor patrimonial de una de las antiguas capitales del Reino de Galicia.