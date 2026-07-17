La inauguración del BetanJazz y el Festival de Xóvenes do Pobo, eventos de este sábado

Integrantes de la directiva de Xóvenes do Pobo, con el cartel del festival German Barreiros

La apertura del BetanJazz y el Festival de 50 Aniversario de Xóvenes do Pobo son los eventos destacados de la agenda cultural y de ocio de este sábado, día 18 de julio, en Betanzos.

El concierto inaugural del ciclo de música, con Leticia Rey Quintet, comenzará a las 21.30 horas en la plaza de la Constitución.

Antes, a las 20.30 en El Pasatiempo, empezará la celebración de los 50 años de la entidad que custodia las Danzas de Mariñeiros y Labradores.

El evento contará con las actuaciones de Xóvenes do Pobo (Infantil y Maiores); Os Brigantinos; las Danzas de Xastres e Zapateiros, a cargo de la EMuF; la Asociación A Fuliada y la Escola de Coirós; electrofoliada con Kike Varela (23.00) y la Duendeneta (00.30).