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Betanzos

La inauguración del BetanJazz y el Festival de Xóvenes do Pobo, eventos de este sábado

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/07/2026 23:16
GermÃ¡n. ensayo de las danzas de betanzos
Integrantes de la directiva de Xóvenes do Pobo, con el cartel del festival
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La apertura del BetanJazz y el Festival de 50 Aniversario de Xóvenes do Pobo son los eventos destacados de la agenda cultural y de ocio de este sábado, día 18 de julio, en Betanzos. 

El concierto inaugural del ciclo de música, con Leticia Rey Quintet, comenzará a las 21.30 horas en la plaza de la Constitución

Antes, a las 20.30 en El Pasatiempo, empezará la celebración de los 50 años de la entidad que custodia las Danzas de Mariñeiros y Labradores.

El evento contará con las actuaciones de Xóvenes do Pobo (Infantil y Maiores); Os Brigantinos; las Danzas de Xastres e Zapateiros, a cargo de la EMuF; la Asociación A Fuliada y la Escola de Coirós; electrofoliada con Kike Varela (23.00) y la Duendeneta (00.30).

Danzas Gremiais de Mariñeiros e Labradores Xóvenes do Pobo de Betanzos

Xóvenes do Pobo de Betanzos: 50 años danzando para que la historia no se detenga

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