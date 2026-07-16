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Betanzos

La arenga de María Barral para vivir el España-Argentina desde la García Irmáns

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/07/2026 12:09
La alcaldesa de Betanzos, con la camiseta de España
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La alcaldesa, María Barral, acaba de subir un vídeo a sus redes sociales en el que, enfundada en la camiseta de la selección, anima a los vecinos a disfrutar del España-Argentina desde "o corazón da nosa cidade", la plaza de García Irmáns

Allí se instalará una enorme pantalla para, de la misma manera que hace dieciséis años, compartir la emoción de una final de la Copa del Mundo y, entre todos, hacer llegar a La Roja "todo o noso apoio", dice Barral.

Betanzos volverá a volcarse con la selección española, como hizo en 2010 y como había hecho años antes cuando uno de los suyos, Paco Buyo, debutó con la absoluta en el célebre España-Malta de 1983. 

Pero este encuentro, teniendo en cuenta la importancia que la emigración transoceánica para el Betanzos del siglo XX, será aún más emotivo si cabe para muchos betanceiros, tanto para los de 'acá' como para los de 'allá', donde, 121 años después de su creación, mantiene su actividad la Asociación Centro Betanzos de Buenos Aires, decana de los colectivos gallegos en América Latina. 

La García Irmáns, el espacio elegido por el Ayuntamiento de Betanzos para vivir en directo el desenlace del Mundial 2026

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Por eso y porque España entera sueña por seguir haciendo historia en Nueva York y conseguir esa segunda estrella, el partido se vivirá con enorme intensidad en una plaza que lleva el nombre de dos esos indianos que un día decidieron embarcarse rumbo a Argentina

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