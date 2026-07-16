El reconfortante abrazo colectivo de Betanzos: Dolores Vázquez abrirá el San Roque

Presentación de las Festas de San Roque, con Ángeles Veiga y María Barral Cedida

En Betanzos, hace semanas que los vecinos instalaron un contador virtual en cada una de sus cabezas para ir calculando los días que restan para el San Roque pero no ha sido hasta ahora que la alcaldesa, María Barral, ha dado a conocer de manera oficial los aspectos más importantes de unas celebraciones que se encargará de abrir Dolores Vázquez Mosquera. Un nombramiento institucional que se convertirá en el abrazo colectivo a alguien que conoce el verdadero significado de la injusticia y de la dignidad tras estar 519 días en la cárcel, acusada y condenada por un asesinato que no cometió, el de Rocío Wanninkhof en 1999.

La decisión tiene un marcado simbolismo porque, tras ser distinguida con el Premio Úrxula Meléndez de Texeda 2025 y de recibir la Medalla a la Promoción de los Valores de la Igualdad hace solo unos meses, Vázquez se asomará a la casa consistorial para dirigirse a una ciudad que hace tiempo que reconoció su sufrimiento: “Estoy segura de que el 14 de agosto estaremos a la altura y será un momento emotivo”, intervino Barral.

Estoy segura de que el 14 de agosto estaremos a la altura y será un momento emotivo” María Barral

Ese componente emocional marcará el inicio de unas celebraciones declaradas de Interés Turístico Nacional, que se inaugurarán el 14 de agosto y se extenderán hasta el 25, con la antesala del Concerto Cidade de Betanzos, el día 13.

Tanto el cartel como las actividades rezuman identidad y no solo por la elección de la pregonera, sino porque en cada uno de ellos reivindican aquello que hace única a Betanzos. La alcaldesa cerró incluso la comparecencia presentando las nuevas sudaderas de la ciudad, dos diseños de la coruñesa Cero de Costa concebidos como un recuerdo institucional pero también como una declaración de pertenencia en la que aparecen ocho iconos inseparables del imaginario brigantino: el Globo de San Roque, Os Caneiros, El Pasatiempo, la tortilla, las danzas gremiales, las calesas, el casco histórico y el Mendo y el Mandeo. “No podían estar todos los elementos que representan a Betanzos, pero sí aquellos con los que todos nos sentimos identificados y que nos unen como ciudad”, explicó Barral.

No podían estar (en la sudadera) todos los elementos que representan a Betanzos, pero sí aquellos con los que todos nos sentimos identificados, que nos unen como ciudad" María Barral

Así, aunque los actos se alargan durante casi dos semanas, es un día el que continúa marcando el pulso emocional del municipio: el 16 de agosto, el de San Roque. Ese día volverá a elevarse el Globo de San Roque, uno de los espectáculos artesanales más singulares de Europa y el auténtico emblema de Betanzos.

Después actuará Elebé 2.0, pero nadie oculta que seguirá siendo ese instante en el que miles de personas levantan la vista hacia el cielo lo más importante de esa noche y casi de todo el San Roque. Uno de los momentos “más emotivos”, indicó la alcaldesa, que compareció acompañada por la edil Ángeles Veiga.

Después volverán Os Caneiros, los días 18 y 25, para hacer del Mandeo el espacio de encuentro del verano en As Mariñas. En cuanto a las orquestas: Panorama el 15; Los Satélites el 20, y París de Noia el 25.

Además, conciertos de La Banda de Ayer el día 14; Roi Casal el 17; Origen el 18, The Cruze el 19; Ortiga y Os Revenidos el 21 y Michael Legend y Alga el 22.

Representantes La ‘representante maior’ de las Festas de San Roque, que se nombrará el día 14, antes de la intervención de Dolores Vázquez, será Myriam Arnoso Roca, mientras que Iris Pena Martínez será la infantil, y como tal será distinguida el 15. El mismo día será el pregón infantil, que pronunciará Carmen Calvo, alumna de Tercero de ESO del CPR Nosa Señora do Carme (Atocha).

La ‘representante maior’ de las Festas de San Roque, que se nombrará el día 14, antes de la intervención de Dolores Vázquez, será Myriam Arnoso Roca, mientras que Iris Pena Martínez será la infantil, y como tal será distinguida el 15. El mismo día será el pregón infantil, que pronunciará Carmen Calvo, alumna de Tercero de ESO del CPR Nosa Señora do Carme (Atocha). Conciertos y Espectáculos El calendario de conciertos de este año lo completan La Banda de Ayer (14 de agosto); Elebé 2.0 (16); Roi Casal con el espectáculo Ambos Mundos (17); Origen (18), The Cruze (19), la actuación del Mago Rafa, dirigido a los niños, el día 20; Ortiga e Os Revenidos (21 de agosto), Michael Legend y Alga (22); la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (23), y el festival de grupos locales el 24.

El calendario de conciertos de este año lo completan La Banda de Ayer (14 de agosto); Elebé 2.0 (16); Roi Casal con el espectáculo Ambos Mundos (17); Origen (18), The Cruze (19), la actuación del Mago Rafa, dirigido a los niños, el día 20; Ortiga e Os Revenidos (21 de agosto), Michael Legend y Alga (22); la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (23), y el festival de grupos locales el 24. Orquestas En el capítulo de orquestas, el San Roque 2026 contará con Panorama, que volverá a actuar en Betanzos el día 15 de agosto; Los Satélites, que estará el 20, y París de Noia, en la clausura del 25.

En el capítulo de orquestas, el San Roque 2026 contará con Panorama, que volverá a actuar en Betanzos el día 15 de agosto; Los Satélites, que estará el 20, y París de Noia, en la clausura del 25. Agradecimientos María Barral agradeció el esfuerzo de todas las áreas implicadas en la organización de las celebraciones, así como de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Fundación Globo de San Roque, patrocinadores y colaboradores de este San Roque 2026

María Barral agradeció el esfuerzo de todas las áreas implicadas en la organización de las celebraciones, así como de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Fundación Globo de San Roque, patrocinadores y colaboradores de este San Roque 2026 DeportesLa agenda de actividades la completa un amplio calendario deportivo, con el Trofeo San Roque de Fútbol Sala, la Volta Ciclista Comarca Brigantina, el Torneo 3x3 de Baloncesto, el Aberto Vila de Betanzos, el Torneo de Xadrez, el Trofeo San Roque de Ciclismo, el Triangular de Veteranos, un festival de Taekwondo, la Carreira Popular de Betanzos e o Trofeo Cidade de Betanzos de Fútbol.