Betanzos
La García Irmáns, el espacio elegido por el Ayuntamiento de Betanzos para vivir en directo el desenlace del Mundial 2026
El Ayuntamiento de Betanzos también instalará una pantalla gigante para seguir la final de la Copa del Mundo 2026. Así lo acaban de anunciar a través de las redes sociales, donde señalan que, como ocurrió en 2010, la ubicación escogida es la plaza García Irmáns.
"Anímate a compartir esta gran cita deportiva coa veciñanza e a vivir o ambiente da final no corazón da cidade", dicen desde Betanzos.