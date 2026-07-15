La García Irmáns, el espacio elegido por el Ayuntamiento de Betanzos para vivir en directo el desenlace del Mundial 2026

Pantalla gigante para seguir a la selección Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos también instalará una pantalla gigante para seguir la final de la Copa del Mundo 2026. Así lo acaban de anunciar a través de las redes sociales, donde señalan que, como ocurrió en 2010, la ubicación escogida es la plaza García Irmáns.

"Anímate a compartir esta gran cita deportiva coa veciñanza e a vivir o ambiente da final no corazón da cidade", dicen desde Betanzos.