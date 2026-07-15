Una chica Almodóvar en Betanzos

Imagen que acaba de incorporar el Archivo de Betanzos BAM Betanzos

En el mes de septiembre de 1989, más de setenta vecinos de Betanzos actuaron como extras en uno de los seis capítulos de la serie ‘Os Outros Feriantes’, inspirada en los relatos del mismo nombre escritos un decenio antes por Álvaro Cunqueiro.

Entre aquellos actores y actrices, una ‘estrella’ de casa, el compositor Carlos López García-Picos, y una chica Almodóvar: Rossy de Palma.

Santa María y San Francisco se convirtieron en set de televisión y las calles del casco histórico dejaron de ser únicamente el escenario cotidiano de los casi 3.000 residentes que tenía entonces este entorno para ser también el ámbito de actuación de aquella ‘xente inventada’ con maestría por Álvaro Cunqueiro.

En el sexto y último episodio, titulado ‘Hermelina da Ponte’, la artista, que acabaría siendo musa de Jean-Paul Gaultier, interpreta a Hermelina, la hija de un ‘menciñeiro’ con capacidad para ‘curar’ distintos males al que da vida García-Picos.

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El Archivo Municipal de Betanzos acaba de incorporar una imagen captada durante el rodaje de la que está considerada como primera serie de ficción hecha en Galicia. Dirigida por Antón Dobao y Xosé Cermeño para la TVG, constó de seis capítulos de unos treinta minutos cada uno que unían realismo y ensoñación, dos ingredientes inseparables de la obra del escritor mindoniense, y se estrenó en 1990.

La imagen rescata un momento que permanecía casi olvidado y devuelve a la memoria colectiva unos días en los que la ciudad acogió con entusiasmo a una Rossy de Palma que entonces comenzaba una carrera que la convertiría en una de las inolvidables ‘chicas Almodóvar’. Con ella, Manuel Lourenzo, Gonzalo Uriarte y un actor amateur que asume el papel protagonista en ‘Hermelina da Ponte’: el compositor Carlos López García-Picos.

Captura de una de las escenas de la serie rodada en Fernán Pérez de Andrade, con García-Picos, De Palma y Manuel Lourenzo TVG

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Para el músico Javier Ares Espiño, que desde hace años investiga la vida y la obra del creador, alumno de Milhaud y Messiaen en Francia y toda una celebridad en Argentina, es una tristeza que no se pueda escuchar la verdadera voz de Carlos, que era extraordinaria, porque todos los actores están doblados: “Nos perdimos a Carlos hablando su gallego con acento porteño”, comenta Ares Espiño.

Entre la abundante documentación que se conserva del intérprete, apareció su contrato con Galaxia Comunicación, Pórtico y la TVG como actor de ‘Os Outros Feriantes’. También el testimonio de Teresa, su única hija, que recuerda que su padre siempre contaba que un día paseaba por la zona elegida para el rodaje cuando alguien del equipo se fijó en él y le propuso incorporarse al reparto de la serie inspirada en Cunqueiro.

Ares considera perfectamente verosímil aquella versión porque “Carlos vivía en el casco histórico, muy cerca de donde se grababa, y era habitual verlo caminando por esas calles” del centro de Betanzos. El artista había regresado dos años antes de Argentina, donde había desarrollado una extraordinaria carrera musical y mantenido una intensa relación con la intelectualidad galleguista del exilio que definieron su carácter y su acento: “Tenía una voz extraordinaria”, explica Ares.