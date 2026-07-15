Antón Tenreiro tomará posesión como edil en Betanzos el día 28

Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Rei (i) y Amelia Sánchez (d) Cedida

El nacionalista Antón Tenreiro Ferreiro tomará posesión de su acta como edil en el Ayuntamiento de Betanzos en el pleno ordinario de este mes, que se celebrará el día 28.

El representante del BNG ha recibido la credencial de concejal expedida por la Junta Electoral Central, necesaria para asumir el cargo tras la renuncia, hace casi dos meses, de Salvador González.

Unos días después de la dimisión del que había sido número 3 del Grupo Nacionalista, el BNG confirmó que el sustituto sería Antón Tenreiro, vecino de Infesta e integrante del Consello Local del BNG.

Tenreiro cuenta con una amplia experiencia en el mundo del activismo y de la política y asume esta representación "con responsabilidade, con seriedade e con ganas de traballar en positivo polo ben dos veciños e veciñas, na liña do que leva facendo o BNG ao longo destes anos”, indicó Tenreiro.

El edil nacionalista Salvador González renuncia a su acta en Betanzos por "motivos laborais e sindicais", informa el BNG Más información

Con su incorporación, el BNG de Betanzos pretende "fortalecer a acción social da organización" de cara a las elecciones de 2027. “Queremos contactar con todo o tecido social de Betanzos, coas asociacións, os clubs e o conxunto das veciñas e veciños do concello”, apostilló Tenreiro.