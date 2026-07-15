Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Antón Tenreiro tomará posesión como edil en Betanzos el día 28

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/07/2026 11:39
Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Reu (i) y Amelia Sánchez (d)
Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Rei (i) y Amelia Sánchez (d)
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El nacionalista Antón Tenreiro Ferreiro tomará posesión de su acta como edil en el Ayuntamiento de Betanzos en el pleno ordinario de este mes, que se celebrará el día 28. 

El representante del BNG ha recibido la credencial de concejal expedida por la Junta Electoral Central, necesaria para asumir el cargo tras la renuncia, hace casi dos meses, de Salvador González.

Unos días después de la dimisión del que había sido número 3 del Grupo Nacionalista, el BNG confirmó que el sustituto sería Antón Tenreiro, vecino de Infesta e integrante del Consello Local del BNG. 

Tenreiro cuenta con una amplia experiencia en el mundo del activismo y de la política y asume esta representación "con responsabilidade, con seriedade e con ganas de traballar en positivo polo ben dos veciños e veciñas, na liña do que leva facendo o BNG ao longo destes anos”, indicó Tenreiro.

Salvador Gonzalez acaba de renunciar a su acta como edil del BNG

El edil nacionalista Salvador González renuncia a su acta en Betanzos por "motivos laborais e sindicais", informa el BNG

Más información

Con su incorporación, el BNG de Betanzos pretende "fortalecer a acción social da organización" de cara a las elecciones de 2027. “Queremos contactar con todo o tecido social de Betanzos, coas asociacións, os clubs e o conxunto das veciñas e veciños do concello”, apostilló Tenreiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación del anuario de 2026 del Foro Económico de Galicia

Los cinco retos de los que alerta el Foro Económico para Galicia
Iván Aguiar
Una escena de 'Mamma Mia!'

El musical 'Mamma Mia!' bate el récord de entradas vendidas en A Coruña
Redacción
Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Reu (i) y Amelia Sánchez (d)

Antón Tenreiro tomará posesión como edil en Betanzos el día 28
Lucía Tenreiro
Un hombre hace la compra en un supermercado

¿Cuáles son los alimentos que más se han encarecido en España?
EFE