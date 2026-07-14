Barral valora el impacto de la Feira Franca de Betanzos: "Xa é marca de cidade"
El Ayuntamiento de Betanzos realizó una valoración inicial de la Feira Franca Medieval 2026 en un encuentro entre la alcaldesa, María Barral, técnicos municipales y responsables de la organización, incidiendo e que "as conclusións son moi positivas, tanto pola elevada participación rexistrada ao longo da fin de semana como polo impacto económico e turístico que xerou" un evento que se sigue consolidando como uno de los exponentes de este tipo de mercados históricos en Galicia.
La alcaldesa destacó que el entorno monumental "volveu vivir tres intensas xornadas nas que miles de persoas percorreron as rúas do casco histórico para gozar dunha programación que combinou tradición, historia, cultura e espectáculo" incidiendo así en que la Feira Franca de Betanzos “é xa unha das grandes marcas de cidade e cada ano demostra a súa capacidade para atraer visitantes, dinamizar a economía local e proxectar a nosa imaxe máis aló da comarca”, manifestó Barral.
Así, aunque la apertura "rexistrou unha afluencia algo inferior á doutros anos debido á coincidencia co partido da Selección Española no Mundial, a participación foi aumentando ao longo da fin de semana" y el sábado, a pesar de que la tormenta "condicionou durante unhas horas a actividade da feira", la agenda se reanudó con normalidad, con miles de ciudadanos en las calles de Betanzos.
Con todo, "foi o domingo cando a cidade rexistrou unha afluencia masiva de visitantes, cun casco histórico completamente cheo durante boa parte da xornada e unha participación que superou as previsións iniciais", expuso Barral.
Desde el Ayuntamiento de Betanzos destacaron especialmente la satisfacción trasladada por los vendedores, pues "os artesáns e artesás destacaron os bos resultados obtidos e o elevado interese do público polos produtos elaborados de maneira tradicional", de la misma manera que el comercio y la hostelería, que también anotaron cifras extraordinarias coindiciendo con la Feira Franca 2026.
En este sentido, la alcaldesa señaló que el evento no sólo representa una celebración cultural sino también un importante motor económico para Betanzos. “O noso obxectivo é organizar actividades que poñan en valor a nosa historia e o noso patrimonio, pero tamén que contribúan a xerar actividade económica e oportunidades para o comercio, a hostalaría e o tecido produtivo local, e un ano máis conseguimos ambos os obxectivos”, sostuvo María Barral.
La mandataria municipal puso en valor la enorme implicación social en la organización y desarrrollo del evento: “O éxito da Feira Medieval de Betanzos é un éxito colectivo. Detrás hai meses de traballo, coordinación e esforzo por parte dos servizos municipais, dos corpos de seguridade, dos voluntarios e voluntarias, das asociacións, dos artesáns, da hostalaría e do comercio, e todos eles quero trasladarlles o meu agradecemento”, indicó Barral.
Además, a pesar de la enorme afluencia registrada, la cita se desarrolló sin incidencias de relevancia "grazas ao dispositivo coordinado por Policía Local, Garda Civil, Protección Civil e os distintos servizos municipais de Betanzos".
Una de las singularidades de esta Feira Franca de Betanzos es la importancia que en ella tienen su "historia e identidade", que la sitúan entre los eventos de estas características más importantes de cuantas se celebran en Galicia. “Cada ano son máis as persoas que escollen Betanzos para vivir esta experiencia. Iso confirma que estamos ante unha celebración plenamente consolidada, cunha personalidade propia e cun enorme potencial para seguir medrando”, afirmó María Barral.
En unas semanas, se realizará "unha análise máis detallada desta edición co obxectivo de incorporar melloras de cara ao futuro, aínda que o balance inicial é de plena satisfacción polo desenvolvemento dunha feira que, durante tres días, volveu converter Betanzos no gran escenario medieval de Galicia".