El rincón del Pasatiempo más apreciado por los niños de Betanzos será objeto de una reforma integral

Barral y Formoso suscriben un convenio CEDIDA

Que los brigantinos sienten estima especial por cualquier rincón del parque del Pasatiempo es indudable pero existe uno por el cual los más pequeños de la casa tienen incluso devoción: el parque infantil. Pues, están de enhorabuena, ya que la Diputación y el Ayuntamiento de Betanzos han decidido llevar a cabo una reforma integral del recinto de ocio. El presidente provincial, Valentín González Formoso, y la alcaldesa, María Barral, suscribieron ayer un convenio para acometer una mejora que supondrá una inversión de casi 300.000 euros, de los cuales el primero aportará el 80% mientras que la administración local se encargará del 20% restante.

Formoso destacó que esta actuación permitirá “renovar por completo un espazo moi utilizado polas familias de Betanzos”.El presidente provincial señaló que se trata de una inversión pensada para que los niños puedan jugar en un entorno más moderno, seguro, accesible y adaptado a las distintas edades. Por su parte, Barral agradeció el apoyo de la Diputación para hacer realidad “unha reforma moi necesaria e moi demandada polos veciños”.

Referencia en la comarca

La alcaldesa explicó que el objetivo es dotar al parque “duns xogos acordes coa importancia do Pasatempo, inspirados na filosofía dos García Naveira de ilustrar e divertir, e referencia para toda a comarca”.

El proyecto contempla la retirada de los juegos y del pavimento existentes y la instalación de una nueva superficie continua de caucho, adaptada a las alturas de caída de cada elemento recreativo.