Betanzos y la Diputación destinarán 300.000 euros al parque infantil de El Pasatiempo

Firma del convenio en Betanzos CEDIDA

El Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación firmaron este lunes el convenio de colaboración para renovar el parque infantil de El Pasatiempo, que supondrá una inversión de 300.000 euros -de los cuales el ente provincial aporta el 80%-.

La actuación permitirá dotar al recinto con 20 nuevos elementos destinados a diferentes edades, entre ellos una gran estructura multijuegos, un carrusel, juegos de equilibrio, un columpio, una torre, balancines, saltadores, estructuras de puente y escalada y paneles táctiles, "configurando unha ampla oferta lúdica accesible e inclusiva", asegura el Gobierno de María Barral.

"A renovación e mellora das áreas infantís constitúe unha das liñas estratéxicas de traballo do Executivo municipal, que nos últimos anos impulsou a creación de novos espazos de lecer e a modernización de parques en distintos barrios da cidade. Con esta actuación continúase avanzando no compromiso de ofrecer instalacións máis modernas, seguras, accesibles e adaptadas ás necesidades das familias", detalla la alcaldesa, María Barral, que agradeció la colaboración de la Diputación.

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