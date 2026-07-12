La expulsión de los leprosos, plato fuerte del cierre de la Feira Franca de Betanzos

La Feira Franca Medieval 2026 vive su último día este domingo en Betanzos con la tradicional expulsión de los leprosos, una de las dos recreaciones históricas -además del torneo medieval a caballo, previsto para las 18.00 horas- con las que se cierra cada año esta cita que, como en ediciones anteriores, acercó miles de visitantes durante todo el fin de semana.

La escena, en la que se recrea la salida de los ‘infectados’ hacia el Lazareto de A Magdalena destaca por la implicación de los vecinos, ‘divididos’ durante un rato entre enfermos y sanos que, airados, hostigan a los apestados, los cuales claman auxilio entre insultos y amenazas por las calles del antiguo Castro de Untia, desde A Porta da Vila hasta Santa María.