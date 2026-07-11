La fuente de la Diana Cazadora en Betanzos ya está reparada

Fotografía de la fuente antes de ser reparada El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos terminó los trabajos de mejora y recuperación integral de la fuente de la Diana Cazadora, una de las imágenes más emblemáticas y reconocibles del patrimonio urbano de la ciudad. Se trató con una intervención de grande importancia en un elemento simbólico del espacio público betanceiro que tuvo como objetivo principal su recuperación integral y la puesta en valor del conjunto escultórico y ornamental.

Las actuaciones se centraron en la reparación de las filtraciones que la fuente venía sufriendo desde hace tiempo, derivadas del desgaste de la piedra. Aunque ya se habían realizado reparaciones anteriores, estas no alcanzaron la profundidad necesaria para resolver el problema de manera definitiva. Con esta nueva intervención evitara por completo la filtración de agua y garantízase la correcta conservación de la estructura.

Imagen de la fuente reparada Cedida

Para eso empregaronse productos especializados que no dañaran la piedra original, asegurando su preservación a largo plazo. Además, se llevó a cabo la limpieza del óxido acumulado mediante técnicas y productos específicos para este tipo de intervenciones patrimoniales.

Los trabajos incluiron también el pulido de los chorros de agua, con el fin de mejorar su funcionamiento y su estética, así como la recuperación de las letras doradas en las que figura el nombre de Betanzos y la fecha de creación de la fuente, elementos de gran valor simbólico e identitario.

Además se procedió al repintado de la estructura con el característico “verde Betanzos”, color tradicional que forma parte de la identidad visual de diversos elementos del mobiliario urbano de la ciudad.

Esta actuación se enmarcó dentro de la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y de los espacios públicos, con el objetivo de preservar y mejorar los elementos singulares que conforman la identidad de Betanzos y mejorar la calidad de sus espacios urbanos , según explicó este sábado la alcaldesa, María Barral.