“Lo que me da más miedo es emocionarme”: Elena Díaz abre la Medieval de Betanzos

patricia presentacion feira medieval de betanzos Patricia G. Fraga

En ocasiones, los reconocimientos emocionan tanto que la reacción inicial es rechazarlos por el impacto que causan y eso es lo que le ocurrió a Elena Díaz Blanco. La histórica directora de la Escuela Municipal de Folclore (EMuF) de Betanzos, que dejará el cargo después del verano tras cuarenta años de entrega incansable, será la encargada de abrir la Feira Franca Medieval 2026.

Con su elección como pregonera de esta edición, el municipio reconoce su implicación “desde el minuto cero” en la organización de la cita, como destacó la alcaldesa, María Barral.

Betanzos volve á Idade Media: maxia, orgullo, identidade e tres días de Feira Franca Más información

“De primeras, no quiero, digo que no”, recuerda Díaz. Y eso que, tras toda una vida sobre los escenarios, delante de sus alumnos, le sobran tablas y actitud, pero lo de dirigirse a toda una ciudad desde su casa consistorial es otra historia: “No me cuesta hablar con los niños, con los alumnos de la escuela, pero ahí, para todo el mundo, se me hacía un poco duro”, explica la directora de la EMuF.

No me cuesta hablar con los alumnos pero ahí, para todo el mundo, se me hacía duro" Elena Díaz

La insistencia de los responsables municipales terminó por hacerle cambiar de opinión, pues primero se lo trasladó uno de los organizadores pero después intervino la alcaldesa, quien le recordó lo especial de ese año para ella y que este sería el cierre más emocionante para cuatro decenios de andadura, de encendida defensa de la cultura tradicional de As Mariñas.

“María me dijo: ‘Elena, que es tu último año’ en la EMuF. Entonces le di más vueltas y me animé”, comenta, vestida de época, desde la misma croa del antiguo Castro de Untia.

¿Por qué una ‘B’ en el cartel de la Feira Franca 2026? Así lo explica Luis Galán Más información

Ahora que la cuenta atrás ha comenzado, reconoce que no es hablar lo que más le inquieta, sino controlar los sentimientos cuando llegue el momento: “Sí que siento muchísima emoción y tengo miedo de que cuando sea el pregón me cueste mantenerme firme”, añade Elena Díaz.

María (Barral) me dijo: 'Elena, que es algo especial, es tu último año en la EMuF'. Entonces, le di más vueltas y me animé" Elena Díaz

Transcurridos casi treinta años de su nacimiento, es una de las que resiste unida a la Feira Franca de Betanzos. “Aún recuerdo la primera foto que hice allí, en Santa María, con el Grupo de Azougue –creado en 1994, cuatro años antes–, con el suelo lleno de paja”, uno de los elementos decorativos que más sorprendieron en aquel estreno 1998.

Desde entonces, su implicación ha sido continua, “año tras año he estado ahí, incluso como voluntaria”, destaca la entrevistada que, aunque es coruñesa, no oculta su amor a Betanzos: “Les tengo mucho cariño, a los betanceiros y a Betanzos. Nací en A Coruña, pero realmente adoro Betanzos”.

Les tengo mucho cariño, a los betanceiros y a Betanzos. Nací en A Coruña, pero realmente adoro Betanzos" Elena Díaz

En cuanto a la EMuF, lo que comenzó en 1986 como unas modestas clases de baile, es ahora un centro con 253 alumnos y una oferta que abarca Baile, Gaita, Percusión, Canto, Pandeireta y agrupaciones instrumentales, sin olvidar el emblemático Grupo Azougue.

“La escuela eran unas pequeñas clases de baile, tres días a la semana, dos horas”, recuerda Díaz. “Terminamos este curso con 253 matrículas”, comenta, convenida de no serán menos en el 2026-27.

El ‘imán’ de la Feira Franca Medieval: media España aspira a estar en Betanzos Más información

Por sus aulas han pasado varias generaciones de brigantinos y de todos ellos guarda recuerdos y también una reflexión marcada por la humildad: “Supongo que no puedo caer bien a todo el mundo, eso es muy difícil, pero siempre he intentado ser una persona noble, honesta, buena profesora y buena compañera, solo espero haberlo conseguido”, dice sin dejar de organizar, tanto la Feira Franca como el San Roque 2026.

En cualquier caso, si algo le produce verdadera satisfacción es pensar que sus alumnos, los de los 80 y los 90 y los de los 2000, conserven un buen recuerdo de aquellos años. “Que todos mis alumnos y alumnas lleven un buen recuerdo. Eso me hace muy feliz”.

El cariño es mutuo. Desde que se hizo público su nombramiento, el teléfono no ha dejado de sonar: “Me empezaron a mandar WhatsApps. ‘¡Ay, Elena, que eres la pregonera!’.

Me empezaron a mandar WhatsApps: ¡Ay, Elena, que eres la pregonera! Elena Díaz